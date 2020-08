Fase 3, il ministro della Salute Roberto Speranza è intervenuto oggi alla Camera durante il question time. “L’Italia è tra i Paesi che meglio sono riusciti a contenere i contagi – ha detto – Nei giorni scorsi l’Ecdc ha indicato il tasso di incidenza del virus su 100 mila abitanti: l’Italia ha 5,7, la Germania ha 8,4, il Regno Unito ha 12,6 la Francia

19, la Croazia il 25,3, la Spagna il 53,6, la Romania 75,1. L’Italia si trova dentro questa graduatoria ad essere il Paese meglio collocato”. Poi il ministro della Salute ha insistito sul rispetto delle regole: “Non dobbiamo vanificare il lavoro impressionante fatto negli ultimi mesi, dunque le tre regole essenziali devono necessariamente essere rispettate in tutti i luoghi al chiuso”. (segue dopo la foto)

Fase 3, Speranza: “Non vanifichiamo i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”

“Non vanifichiamo i sacrifici fatti dagli italiani in questi mesi”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al Question time alla Camera, ricordando che “siamo fuori dalla tempesta ma la battaglia non è ancora vinta”. Le “tre regole essenziali, fra le quali c’è anche il distanziamento di almeno un metro e l’uso delle mascherine, devono essere rispettate in tutti i luoghi al chiuso”, non solo sui treni, ha evidenziato il titolare della Salute.

“In corso confronto con le Regioni, il Servizio sanitario ha retto”

“Ci possono essere eccezioni, nel caso in cui il Comitato tecnico scientifico riconosca dei protocolli di sicurezza, esattamente come è avvenuto per le compagnie aeree, dove c’è una modalità di ricambio dell’aria che” consente “un livello di sicurezza” anche senza il distanziamento.

"In queste ore – ha aggiunto il ministro – è in corso un confronto con le Regioni, come è sempre stato in questi mesi. Noi lavoreremo in questa direzione. Il Servizio sanitario ha retto – ha concluso – il nostro obiettivo è continuare su questa battaglia. E' la mia opinione che un dialogo costruttivo e continuo" tra governo centrale e regionale "sia essenziale per vincere questa sfida".