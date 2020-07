Fisico statuario, grazia sublime e sguardo magnetico, stiamo parlando dell’affascinante Federica Nargi. In questo momento si sta godendo una bella vacanza tra le assolate spiagge di Ostuni. Ogni suo scatto è da mozzare il fiato, non ci sorprende che il suo account vanti quasi 4 milioni di followers. Mamma, influencer e modella, Federica Nargi riesce a fare tutto e mantenere un fisico di bronzo. L’influencer si è fatta notare agli inizi degli anni 2000 quando arrivo undicesima al concorso Miss Italia. Un primo passo prima di diventare la velina mora di Striscia la Notizia. Da questo momento la sua carriera ha fatto un salto di qualità tant’è che l’abbiamo vista in diversi programmi televisivi, tra cui anche Colorado.

Federica Nargi in Puglia

La piccola pausa di Federica Nargi dura dal un bel pezzetto. Praticamente dalla fine della quarantena, appena è stato possibile spostarsi tra regione, l’influencer è volata ad Ostuni con tutta la sua famiglia. Una vacanza lunga che sta regalando degli scatti davvero interessanti. Nonostante sia in pausa, non lascia da parte i suoi followers. Ogni occasione è buona per tenerli aggiornati. Scatti pieni d’amore con il suo compagno e altrettanti mentre si allena. Insomma, la vacanza non vuol dire lasciarsi andare. Soprattutto quando dura da così tanto. Tra tutte queste foto è il suo ultimo post a far sognare il pubblico.

La foto sensuale in bikini

In questo scatto vediamo Federica appoggiata a un trullo con indosso un bikini rosso fuoco. Il suo fisico statuario è ancora più sensuale in questo scenario. Curve sorprendenti e sensualità fuori dal comune. Lo scatto ha fatto impazzire i followers. Non ci stupisce che in poco tempo la foto abbia collezionato un gran numero di like e commenti di approvazione. “La bellezza pura”; “Sei una delle più belle donne d’Italia e sei tutta naturale”; “Una sola parola: perfezione. Sei una dea”; “Fantastica”; “Che trullo”; “Complimenti non ho mai visto una ragazza più bella di te, sei stupenda e meravigliosa. Veramente sexy”; “Incantevole e divina”. leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger Instagram atomica in bikini, lato B tornito nel tanga: «Wow, una statua…»