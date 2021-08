Dopo la sua quinta finale alle Olimpiadi di Tokyo 2021, Federica Pellegrini ha ufficializzato il suo ritiro dal nuoto come atleta professionista. Inoltre, sempre durante l’intervista post gara, la campionessa ha ufficializzato anche la sua storia d’amore con il suo allenatore Matteo Giunta: «Se non ci fosse stato Matteo probabilmente avrei smesso qualche anno fa. È stato un grandissimo allenatore e un compagno di vita speciale, spero lo sarà anche in futuro». In queste ultime ore, anche Matteo Giunta ha deciso di dedicare delle parole speciali a Federica Pellegrini attraverso il suo profilo Instagram. Un messaggio d’amore che ha fatto emozionare i fan della coppia. Inaspettato il commento della nuotatrice, che ha cercato di sdrammatizzare un pochino il momento romantico.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono una coppia anche nella vita: il suo allenatore le fa una dedica su Instagram

Il post su Instagram di Matteo Giunta per la sua fidanzata Federica Pellegrini non è passato inosservato ai followers. Ormai i due sono usciti allo scoperto e oltre al rapporto professionale tra allenatore e atleta, hanno ammesso anche di essere una coppia. Poche ore fa, Matteo ha voluto ringraziare Federica e lo ha fatto attraverso una dolcissima dedica (vai al post): «Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile , mi hai fatto provare emozioni indimenticabili. Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente».

Poi Matteo Giunta ha aggiunto di essere pronto per iniziare un nuovo cammino insieme alla bravissima Federica Pellegrini: «Ogni volta che sei “caduta”, non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo… sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo. Ma è tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella».

Il commento della regina dello stile libero

Dopo aver letto la dedica del suo allenatore e fidanzato, Matteo Giunta, la campionessa Federica Pellegrini ha deciso di sdrammatizzare il momento super romantico con un commento ironico. Sotto il post su Instagram di Matteo, la nuotatrice ha scritto: «Veramente dobbiamo preparare l’ISL…vedi un po’ te». Effettivamente, Federica ha ancora un’ultima competizione prima di ritirarsi definitivamente. L’appuntamento con Isl, il più importante evento sportivo che si terrà in Campania nel 2021, che si svolgerà a Napoli nella location della piscina Scandone, è dal 26 agosto al 30 settembre 2021. Quattro i week-end di gare nelle quali sarà presente Federica Pellegrini e poi dopo di ciò per lei inizierà una nuova vita. >> Altri Gossip