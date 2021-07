L’Italia di Roberto Mancini ha vinto l’Euro2020 e diversi giocatori azzurri al ritorno da Londra hanno pronunciato il loro “Sì” alle loro dolci metà. Federico Bernardeschi ha celebrato il suo matrimonio con Veronica Ciardi in Toscana, sua terra natia. La coppia è convolata a nozze neanche 48h dopo la fine dell’importante competizione calcistica. In questi giorni i due hanno rilasciato una lunga intervista alle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. A quanto pare la famiglia del calciatore si starebbe per allargare. Infatti, sarebbe in arrivo per Federico Bernardeschi il terzo figlio, dopo Deva di due anni e Lena (nata lo scorso maggio).

Federico Bernardeschi in arrivo il terzo figlio: dopo il matrimonio la famiglia si allarga

Terza cicogna in arrivo per Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi. Dopo il matrimonio nel Duomo di Carrara, celebrato a 48 ore di distanza dal trionfo europeo della Nazionale azzurra, il calciatore toscano e l’ex gieffina sono in attesa del terzo figlio. La coppia, intervistata dal settimanale Chi, ha annunciato il lieto evento: «La famiglia si allargherà ancora». Ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia, e forse non verrà rivelato fino alla nascita. Poi la coppia di neosposi ha parlato anche della loro storia d’amore. La Ciardi ha dichiarato: «Quando abbiamo iniziato a stare insieme, però, ho avuto paura e ho fatto subito un passo indietro. Sono uno spirito libero, per la prima volta ho avuto paura. Ma lui non ha mollato». Bernardeschi ha aggiunto: «Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera. Da quel momento abbiamo iniziato a vivere davvero. E il resto… chissenefrega»

La proposta di matrimonio

Sempre attraverso le pagine del Settimanale Chi, Veronica Ciardi ha parlato della proposta di matrimonio da parte di Federico Bernardeschi: «Sapete quando mi ha chiesto la mano? Due anni fa alle Bahamas, dopo un fantastico viaggio on the road organizzato da Fede. La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ni e poi un no. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… dal paradiso all'inferno. Ci siamo lasciati. Proprio così. Ho capito che ci saremmo ripresi per sempre quando ho visto la sua vita e lui stesso cambiare. Lui ha sempre faticato, fin da piccolo. E poi c'è stato un momento di svolta, una sliding door: lì ho capito che Federico era diventato il mio uomo».