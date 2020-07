La “Bona Sorte” di Avanti un altro, Francesca Brambilla, ha scelto come destinazione per le sue vacanza 2020 la Puglia. Poche ore fa ha deciso di movimentare la giornata dei suoi oltre 968 mila followers su Instagram con uno scatto decisamente intrigante. La bella Francesca Brambilla in bikini è pazzesca. Una vera e propria dea della bellezza tra le meraviglie della terra pugliese. Non c’è nulla da fare, le basta davvero poco per risultare irresistibile. I suoi numerosi ammiratori davanti a tanta sensualità hanno completamente perso l’uso della ragione. Il post, infatti, è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso di like e commenti.

Francesca Brambilla in bikini “surriscalda” la Puglia

L’affascinante Francesca Brambilla ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «La Puglia.. uno stato d’animo». Nello scatto la “Bona Sorte” di Avanti un altro è stata immortalata con indosso un micro bikini nero, mentre tiene stretta tra le mani la cesta del bucato. Il suo corpo da urlo strizzato nel costume ha acceso la fantasia dei followers. Il suo abbondante décolleté sembra voler esplodere da un momento all’altro dal reggiseno a balconcino e le sue gambe chilometriche sono rese ancora più sensuali dalle scarpe dal tacco vertiginoso. Un vero e proprio trionfo di femminilità. Infine, la sua espressione ha completamente ipnotizzato tutti quanti: il suo sorriso smagliante illumina ogni cosa. Non c’è nulla da fare, Francesca è la donna ideale che ogni uomo vorrebbe al proprio fianco.

I commenti dei followers

La “Bona Sorte” di Avanti un altro, Francesca Brambilla, ha lasciato i suoi followers completamente senza fiato. È lei la regina dell’estate pugliese 2020. Un ammiratore le ha scritto: «Che corpo…sei una meraviglia. Complimenti» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Mamma mia che donna!» Un fan un po’ birichino non ha usato mezzi termini: «Una gnocca monumentale!» Un follower, dopo aver osservato con attenzione lo scatto, ha commentato: «Quando sorridi sei ancora più bella, P. S. ottimo contrasto dell’abbronzatura con lo smalto dei piedi!» Infine, in molti hanno notato un aumento improvviso delle temperature: «In questo momento fa anche molto caldo…anzi caldissimo». >>Altri gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Francesca Brambilla (@francescabrambilla)