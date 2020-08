Bellezza fuori dal comune quella di Francesca Cipriani. La showgirl, conduttrice e opinionista tv, famosa per aver partecipato a programmi di successo come ‘La pupa e il secchione’, ‘Il Grande Fratello’ e ‘Colorado’, torna ad alzare le temperature su Instagram con uno scatto favoloso che la mostra in costume. Versione animalier per la giovane, recentemente fermata dai vigili in strada mentre posava per un calendario. “Vedo non vedo” che fa sognare, incanta.

Francesca Cipriani fisico favoloso, ma il costume animalier è troppo piccolo: «Da far girar la testa»

Francesca Cipriani in piscina con addosso un costume intero leopardato. A vedere la foto pubblicata appena due ore fa su Instagram sembra che il capo però le stia un po’ stretto: ci voleva una taglia in più? Un filo di trucco, forme generose. Fisico mozzafiato quello della showgirl, che si è concessa qualche giorno di relax in Sardegna. «L’estate è troppo breve… Vola via in un secondo», recita il messaggio che accompagna lo scatto, che ha ricevuto oltre 10mila mi piace. Decine di complimenti: «Wow… una delle donne più belle di Italia», ha scritto un utente; «Bella, ma soprattutto simpatica», ha aggiunto un ammiratore; «Sei stupenda», ha chiosato un fan. E ancora: «Meravigliosa», «Sei bellissima», «Affascinante», «Sei un fiore», «Ci fai girare la testa», «Bella e affascinante», «Cipri sei splendida», «La numero uno», per citarne qualcun altro.

Inviata a “L’Isola dei famosi” con Giucas Casella? L’indiscrezione

Durante la puntata odierna de “La Famiglia Giù al Nord”, il programma del mattino di “RTL 102.5”, il giornalista Francesco Fredella ha fatto una rivelazione importante riguardante la prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality dovrebbe tornare in onda su Canale 5 nel 2021 con la 15esima edizione condotta non più da Alessia Marcuzzi, ma da Ilary Blasi. A detta di Fredella gli inviati potrebbero essere Giucas Casella e la splendida Francesca Cipriani. Quest’ultima, tra l’altro, sarà impegnata nelle registrazioni della nuova stagione de “La Pupa e Il Secchione”, che sarà trasmessa presto su Italia Uno. Leggi anche l’articolo —> Francesca Cipriani Instagram, in costume: «Un angelo! Ti sei fatta male cadendo dal Paradiso?»

(Foto Instagram Profilo Ufficiale Francesca Cipriani)