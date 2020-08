La regina delle Pupe, Francesca Cipriani, è in vacanza in Puglia e ha pensato bene di condividere alcuni istanti di questa sua avventura estiva con i suoi numerosi followers (oltre un milione). La showgirl in costume è qualcosa di indescrivibile. Non c’è nulla da fare, ogni volta la bella Francesca Cipriani su Instagram riesce a catturare totalmente l’attenzione dei suoi ammiratori. Il suo fisico perfetto con tutte le curve al punto giuso non passa di certo inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso con like e commenti. Davanti ad uno scatto del genere la fantasia dei fan ha raggiunto dei livelli inimmaginabili.

Francesca Cipriani Instagram: il costume total white è pazzesco

Francesca Cipriani ha pensato bene di comunicare ai followers la fine delle sue vacanze estive con un post indimenticabile: «L’estate sta finendo… E un anno se ne va». Nello scatto la Cipriani è stata immortalata seduta su una roccia con indosso un costume a due pezzi bianco con dei piccoli accenni di fucsia nelle balze. Il bikini è talmente microscopico da lasciare pochissimo spazio alla fervida immaginazione dei fan. La sua espressione, con lo sguardo nascosto da un paio di occhiali da sole giganti, ha reso l’intero scatto ancora più misterioso e intrigante. Anche la sua acconciatura bizzarra con i capelli raccolti in una coda da cavallo scomposta non è passata inosservata. Infine, il suo sorriso ha completamente fatto innamorare i suoi ammiratori. Non c’è nulla da fare, la showgirl è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco.

La reazione dei fan

Francesca Cipriani con il suo scatto in costume ha scatenato letteralmente la fantasia dei followers. Un fan le ha scritto: «Il bianco ti dona tantissimo. Sei stupenda» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Che bella bambola che sei Francesca». Un ammiratore perdutamente innamorato le ha detto: «Anche se l’estate sta finendo, tu resti sempre bellissima!» In molti hanno commentato: «Sembri un angelo caduto dal cielo» e ancora: «Wow…uno zuccherino!» Infine, un fan si è lasciato completamente incantare dalle sue “grazie”: «Sei da applausi, complimenti!» >>Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Francesca Cipriani (@francescaciprianiofficial)