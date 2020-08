Francesca Cipriani, showgirl, conduttrice e opinionista tv, nota ai più per aver partecipato a programmi molto seguiti come ‘La pupa e il secchione’, ‘Il Grande Fratello’ e ‘L’Isola dei famosi’, ha postato tre ore fa un ritratto in costume irresistibile. Forme generose per la 36enne, che indossa nella foto un paio di occhiali vistosi da grande diva. Secondo i rumors la giovane è stata scelta per una nuova edizione de ‘La pupa e il secchione’, le cui registrazioni dovrebbero avvenire al più presto. «Ci sono riunioni in corso in queste ore. Andrà in onda sicuramente nel 2021, ma le registrazioni sicuramente inizieranno dopo l’estate», ha detto la Cipriani, che ha svelato che potrebbe però non essere più affiancata da Paolo Ruffini: «Il nome che circola in questi giorni è quello di Pucci al posto di Paolo Ruffini. Ma si sta decidendo in queste ore. Non so altro».

Francesca Cipriani Instagram giunonica in costume, fisico da sogno: «Bellezza insuperabile»

«Cara estate non finire mai», dice la didascalia che fa da corredo all’istantanea. Nell’attesa di tornare al lavoro Francesca Cipriani si gode gli ultimi giorni di vacanza. La foto appena postata mostra l’ex naufraga in costume a Porto Cesareo. Bikini che a stento pare contenere le forme giunoniche della showgirl, spesso ospite come opinionista nei salotti di Barbara D’Urso. Pelle dorata, sorriso appena accennato e una forma fisica sfolgorante. Il bikini indossato è di quelli che si annodano e che calzano parecchio sgambati. Insomma la 36enne segue le tendenze del momento: la moda è tra i suoi principali interessi.

Decine di complimenti per la showgirl

Oltre 8mila mi piace e decine di complimenti per Francesca Cipriani: «Sei stupenda», ha scritto un fan; «La Barbie italiana», ha aggiunto un follower; «Bellezza insuperabile», ha chiosato un utente. E ancora: «Splendida e di una sensualità straordinaria», «Un vero sogno ad occhi aperti», «Bellissima», «Molto affascinante», «La meraviglia sei», «Favolosa. Non cambiare mai», «Strepitoso corpo vellutato», «Carinissima», «Che bella ragazza», per citarne qualcun altro. Leggi anche l’articolo —> Francesca Cipriani Instagram, in costume total white: «Wow…uno zuccherino!»

(Francesca Cipriani Instagram Profilo Ufficiale Foto)