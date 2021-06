G7 Draghi Biden bilaterale – Domenica 13 giugno 2021. Incontro di mezz’ora tra il premier italiano e il presidente americano a margine del summit a Carbis Bay in Cornovaglia, il primo in presenza dopo la pandemia. Soddisfazione dell’ex numero uno della Bce dopo il bilaterale: «È andato molto bene. Sin dalla formazione del governo sono stato molto chiaro che i due pilastri della politica estera italiana sono l’europeismo e l’atlantismo».

G7, Draghi incontra Biden: «Piena sintonia. Europeismo e atlantismo nostri pilastri»

È durato circa mezz’ora, a quanto si apprende, il colloquio bilaterale tra il premier Mario Draghi e il presidente Usa, Joe Biden, a margine dei lavori del G7. «Con Biden siamo d’accordo su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili, diritti sociali e tutela dell’ambiente che è il tema chiave della nostra presidenza del G20», ha detto il presidente del Consiglio. «Il quadro politico italiano cambia spesso ma certe cose come la nostra profonda alleanza con gli Usa non cambiano mai», ha dichiarato sempre il premier. L’incontro, come sottolineano fonti di Palazzo Chigi, si è tenuto sulla spiaggia, all’esterno del cottage in cui alloggia Biden. Il leader Usa ha, tra l’altro, raccontato a Draghi del suo amore per l’Italia e per Capri in particolare. «Considera di avere un invito permanente», ha scherzato il premier. Nella sessione del G7 sull’emergenza Covid, l’ex numero uno della Bce ha «sottolineato la necessità di prepararsi fin d’ora per la prossima pandemia, anche concordando in anticipo la distribuzione dei vaccini. C’è bisogno di riformare e rafforzare l’OMS», ha detto Draghi, chiedendo anche un ruolo più forte per FMI e Banca Mondiale.

Il presidente Usa entusiasta del ruolo dell’Italia in Afghanistan

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, si legge in una nota della Casa Bianca, «si è impegnato ad approfondire ulteriormente le nostre forte relazioni bilaterali, sottolineando il 160mo anniversario quest’anno dell’istituzione dei rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Italia». I due leader «hanno concordato di lavorare insieme sulle sfide globali e sulle priorità di politica estere condivise, tra cui Cina, Russia e Libia». Biden ha pure «salutato la leadership italiana del G20 quest’anno e ha elogiato il focus» sulle tre ‘P’, «popolazione, pianeta e prosperità», come riportano i principali quotidiani stamani. Infine Biden ha esaltato il ruolo che l’Italia ha avuto in Afghanistan. La Casa Bianca ha riferito che il presidente Usa «ha espresso apprezzamento per il continuato sostegno dell’Italia alla pace ed alla sicurezza afghane». Leggi anche l’articolo —> G7 Cornovaglia, la Regina Elisabetta ruba la scena a tutti: la battuta spassosa ai capi di Stato

