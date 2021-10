Chi è Gaetano Manfredi, il nuovo sindaco di Napoli. Ingegnere e docente universitario, rettore dell’Università Federico II fino al 2020, politico ed ex ministro nel governo Conte II, il primo cittadino del capoluogo partenopeo ha 57 anni. È lui ad aver messo d’accordo centrosinistra e M5s, consolidando così un primo esperimento della coalizione giallorossa.

Chi è Gaetano Manfredi: carriera, vita privata e curiosità sul nuovo sindaco di Napoli

Gaetano Manfredi, 57 anni compiuti il 4 gennaio scorso, è nato ad Ottaviano nel 1964. Vive in Campania, a Nola. Ingegnere, professore universitario ed ex rettore dell’Università Federico II di Napoli, il più grande Ateneo del Mezzogiorno, è stato Presidente della CRUI dal 2015, la conferenza dei rettori nazionale. Ministro dell’Università e della Ricerca nel Governo Conte II, è il 25esimo sindaco della storia del capoluogo partenopeo. È stato eletto al primo turno con un largo margine (il 64% delle preferenze). La laurea in Ingegneria Civile per lui nel 1988 presso la Federico II, dove dieci anni dopo, nel ’98, è stato nominato professore di tecnica delle costruzioni. Oltre 500 pubblicazioni all’attivo. È stato membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Commissione Grandi Rischi della Protezione civile. Chi lo conosce lo definisce un uomo moderato, mai sopra le righe. Garbato nei modi. Tra il 2006 e il 2008 è stato consigliere tecnico del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Luigi Nicolais, durante il secondo governo presieduto da Romano Prodi.

«Grazie a Napoli e ai napoletani. È un risultato straordinario»

Il 28 dicembre 2019 Manfredi è stato designato come ministro dell’Università e della Ricerca nel secondo governo Conte. È rimasto in carica fino al 13 febbraio 2021, giorno dell’insediamento del professor Mario Draghi, che all’Università l’ha rimpiazzato con Cristina Messa. La sua candidatura a sindaco di Napoli ha trovato l’appoggio sia del Movimento 5 Stelle sia del centrosinistra, con il Partito Democratico. Per festeggiare la vittoria nel capoluogo partenopeo Manfredi ha detto: «Grazie a Napoli e ai napoletani. È un risultato straordinario che per noi rappresenta una grandissima responsabilità e grande gioia». E ancora: «Ho sentito Conte, è molto contento del risultato. Conte è sempre stato vicino, insieme faremo un grande lavoro».

Gaetano Manfredi, chi è la moglie: il neo-sindaco ha una figlia

Della vita privata sappiamo che è sposato con Concetta Del Piano della Cettina, medico molto noto. La coppia ha una figlia di 22 anni, Sveva, che studia Economia alla Bocconi di Milano. Gaetano Manfredi tifa Juventus, ma non è particolarmente appassionato di calcio.