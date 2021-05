“Le operazioni di sepoltura delle spoglie di Gigi Proietti sono seguite in stretto raccordo dalla famiglia Proietti, Ama spa e Roma Capitale secondo le disposizioni della stessa famiglia del grande artista italiano”. Lo comunica l’Ama, in una nota congiunta con la famiglia del regista e attore, scomparso il 2 novembre dello scorso anno. Le sue ceneri non hanno trovato posto al cimitero di Roma. Prima c’era stato lo scandalo della mancata cremazione. Difatti la sua bara, come quella di tanti altri cittadini, rischiava di rimanere mesi accatastata nei magazzini in attesa.

Gigi Proietti sepoltura, non ancora tumulato a Roma: che fine fanno le sue ceneri

Ricorderete tutti il dolore dell’intera città di Roma, dell’Italia, per la dipartita di Gigi Proietti. A distanza di mesi l’attore non ha ancora trovato la sua collocazione al Cimitero. Dopo lo scandalo della cremazione, la decisione di portare la bara fuori regione. Tuttavia le sue ceneri non sono ancora rientrate, sono “ferme” in Umbria in attesa di un posto al Verano. Al momento Gigi Proietti riposa accanto a Romano e Giovanna, i suoi genitori. Il padre dell’attore romano (di nascita) era originario di Porchiano del Monte, una frazione di Amelia, in Umbria. Ed è lì che la famiglia Proietti riposa. L’attore però non avrebbe dovuto giacere in quel posto. A seguito della sua morte vi era stato l’annuncio anche delle autorità: Gigi Proietti avrebbe riposato al Verano, il cimitero degli artisti. Qui ci sono tanti colleghi suoi: da Vittorio Gassman ad Alberto Sordi, da Vittorio De Sica a Nino Manfredi. Cosa è successo dunque? Qui Proietti non ci è potuto entrare.

La nota di Ama: «La scorsa settimana i familiari hanno individuato e scelto la soluzione più idonea tra quelle visionate»

Come riporta “TgCome24”: “se in altri cimiteri come il Laurentino o il Flaminio i posti sono davvero pochi, al Verano si può invece parlare di incuria e indecenza. È un cimitero dove spuntano bidoni dell’immondizia stracolmi, in cui ci sono acquitrini putridi, dove spuntano lapidi diroccate e l’erba cresce ormai senza controllo. E dove sembra che non si possa trovare un posto per un attore che ha fatto di Roma la sua ragione di vita”. Nella nota di Ama si legge che “la scorsa settimana i familiari di Gigi Proietti hanno individuato e scelto la soluzione più idonea tra quelle visionate, comunicandola ad Ama e agli uffici preposti di Roma Capitale. La richiesta riguarda la concessione di un’area per cappella da edificare, collocata nella parte nuova del cimitero Verano, vicino al Sacrario Militare. E ancora: “Già da novembre, tecnici di Ama-Cimiteri Capitolini, insieme a un rappresentante di Roma Capitale, hanno effettuato una serie di sopralluoghi con i congiunti del grande artista romano in più aree del Cimitero Monumentale del Verano. La scorsa settimana, i familiari di Gigi Proietti hanno individuato e scelto la soluzione più idonea tra quelle visionate”.

Gigi Proietti sepoltura mancata: sconcerto dal mondo della politica

Sconcerto dal mondo della politica: “La mancata sepoltura di Gigi Proietti a molti mesi dalla sua scomparsa è uno ‘sconcio'”. Lo ha detto Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma e leader di Azione, a Rainews 24. Poi ha aggiunto: “Si è fatto a gara di retorica, si sono intitolati teatri e poi non si riesce a seppellire perché a Roma non si è in grado di tumulare i morti. Questo capita perché nella nostra città, da anni, si aspettano investimenti per costruire nuovi cimiteri”. Sul piede di guerra anche la senatrice di Forza Italia Annagrazia Calabria: “Non c’è posto a Roma per seppellire Gigi Proietti. Questa vicenda, che riguarda un simbolo della città, racchiude anche la sofferenza di tante famiglie che in questi mesi non hanno potuto dare degna sepoltura ai loro cari a causa del caos nei cimiteri romani”. Leggi anche l’articolo —> Don Backy a “Oggi è un altro giorno”: «Vorrei far pace con Celentano, ma c’è chi fa filtro»