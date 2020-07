L’ex velina di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas, è incinta. Lei e il suo fidanzato Filippo Magnini stanno aspettando una bambina. La coppia ha deciso di partire per le vacanza e di scegliere come meta la Sardegna, terra d’origine della showgirl. In questi giorni la bellissima Giorgia sta condividendo con i suoi followers su Instagram alcuni momenti della sua avventura estiva. Poche ore fa ha postato una sua foto in bikini sul bagnasciuga. La Palmas con il pancione e la pelle abbronzata è spettacolare. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

Giorgia Palmas incinta: la sua estate in Sardegna con il pancione

L’affascinante Giorgia Palmas ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «Estate 2020 #indimenticabile». Nello scatto l’ex velina è stata immortalata con indosso un micro bikini, mentre si gode i raggi del sole comodamente sdraiata sul bagnasciuga. Le onde del mare che le accarezzano delicate il suo pancione rendono l’intera immagine di una dolcezza indescrivibile. I suoi followers dopo aver osservato ogni dettaglio della foto, come ad esempio la sua super abbronzatura, hanno dato libero sfogo ai loro sentimenti nei numerosi commenti. Tantissimi i messaggi di affetto per la futura mammina. Non c’è nulla da fare, lo scatto di Giorgia Palmas non verrà dimenticato tanto facilmente.

I commenti dei followers

L’ultimo post di Giorgia Palmas con il pancione su Instagram ha fatto emozionare i suoi numerosi followers. La sua incredibile dolcezza, mista alla giusta dose di seduzione, va a esaltare il panorama circostante. Un fan le ha scritto: «La mamma sirenetta» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Sei color cioccolato, bellissima». Qualcuno, dopo aver osservato la sua pelle dorata, ha ironicamente commentato: «Nascerà abbronzata anche la piccolina!» Un ammiratore molto romanticamente ha scritto: «Meravigliosa creatura, sempre favolosa». Infine, un fan ha concluso scrivendo: «Ma sei una meraviglia, con il tuo stupendo pancione. Buone vacanze cara Giorgia!» Altri Gossip

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Giorgia Palmas (@giopalmas82)