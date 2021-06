Per Giulia Salemi è un periodo d’oro: la carriera da influencer dopo l’esperienza al “GF Vip” va a gonfie vele, parimenti la relazione sentimentale nata proprio nel loft di Cinecittà con Pierpaolo Pretelli, che ne è perdutamente innamorato. Una serenità che appare lampante anche nei suoi recenti scatti su Instagram. Le ultime foto mostrano la giovane italo persiana in magnifica forma a Forte dei Marmi. Il bikini mozzafiato ha steso tutti i suoi fedelissimi…

Giulia Salemi da capogiro su Instagram

Giulia Salemi da capogiro sui social: le istantanee realizzate in Toscana hanno fatto sognare i suoi affezionati followers, conquistati da tanta bellezza e sex appeal. Silhouette perfetta quella della ex gieffina, che esibisce con disinvoltura il suo corpo statuario. Capelli mossi accarezzati dal vento, viso intrigante e gambe sinuose rendono le foto irresistibili. In primo piano il lato B dell’influencer, che non è nuova a pose tanto eccitanti. A far da corredo una didascalia che esalta il bikini indossato da lei: «Weekend a Forte Dei Marmi con il mio Jasmine in Microfibra push up che fa delle boobs pazzesche e lo slip con anelle a vita alta che fa uno shape che ciao». Oltre 120mila mi piace e decine di complimenti per la splendida fidanzata di Pretelli. Una valanga di complimenti le è piovuta addosso… D’altronde come si fa a restare indifferenti? Decine e decine di commenti positivi: «Che bomba! Ti sta divinamente questo bikini», ha postato un fan; «E va beh, qua esageriamo», ha scritto un ammiratore; «Meravigliosa», ha chiosato un follower. E ancora: «Sempre più bella», «Semplicemente stupenda», «Spettacolo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

L’autore degli scatti? Probabilmente il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli

L’autore degli scatti su Instagram? Probabilmente Pierpaolo Pretelli, che si è concesso qualche giorno di relax con Giulia Salemi a Forte dei Marmi. Una storia quella tra i due nata in maniera spontanea. E proprio la loro semplicità piace ai fan, che non si perdono una “puntata” del loro amore. Non è l’unica coppia a resistere dopo il “Gf Vip”: ci sono anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger paradisiaca al mare in costume: «Un angelo»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

(Giulia Salemi Instagram Foto Profilo Ufficiale)