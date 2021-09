Incidente Gottolengo – Mercoledì 15 settembre 2021. Terribile sinistro in via Brescia, nel comune lombardo, poco prima delle 14 di ieri. A perdere la vita nello scontro frontale tra un’automobile e una moto, un uomo di 42 anni. Era lui alla guida del mezzo a due ruote: vani i tentativi di soccorso. Sul posto gli agenti per i dovuti rilievi volti a ricostruire l’esatta dinamica.

Incidente a Gottolengo, schianto mortale tra auto e moto: 42enne perde la vita

Schianto mortale, il motociclista non ha avuto scampo. A Gottolengo, comune in provincia di Brescia, si è verificato nel pomeriggio un tragico incidente stradale. Un uomo di 42 anni è morto dopo essersi scontrato con la sua moto contro un’automobile. Il motociclista è stato trovato in arresto cardiaco, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, non c’è stato nulla da fare. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale. Il motociclista 42enne ha riportato diversi traumi ed è stato trovato in arresto cardio-circolatorio. Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza. Inutile l’elisoccorso decollato dall’ospedale del capoluogo. Per l’uomo tutto inutile, lo staff sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presente sul posto anche la polizia locale per regolare la circolazione. Toccherà agli agenti accertare di chi è la responsabilità dello schianto mortale e come è andata.

Soltanto lunedì un altro brutto incidente a Milano

Soltanto lunedì un altro violento incidente si era verificato a Milano. Allora, coinvolte, erano state due automobili, che si sono scontrate in zona Sant’Agostino. In totale sei le persone, tutte tra i 19 e i 24 anni, che hanno riportato ferite. Erano due ragazzi e quattro ragazze. Nessuno di loro per fortuna era in gravi condizioni: tutti medicati sul posto e alcuni trasferiti al Policlinico ma non in codice rosso. Anche in quel caso i soccorsi erano stati tempestivi. Sul luogo dell’incidente, oltre a due ambulanze e un’auto medica, sono arrivati i vigili del fuoco per far uscire i giovani dall’abitacolo e gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi. Leggi anche l’articolo —> Incidente a Rovolon, agricoltore muore schiacciato da mietitrebbia

(Immagini di repertorio)