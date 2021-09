Rovolon incidente – Martedì 14 settembre 2021. Tragedia nel comune veneto della provincia di Padova. È successo a Bastia di Rovolon. La vittima, un uomo, un agricoltore della zona di 71 anni, che stava facendo dei lavori di manutenzione su una mietitrebbia. Secondo quanto riferito dai media locali, l’agricoltore è rimasto schiacciato da una parte della macchina che si è mossa inaspettatamente. La dinamica dell’episodio drammatico è al vaglio delle forze dell’ordine.

Rovolon incidente agricoltore schiacciato da mietitrebbia

L'ennesimo incidente arriva oggi da Rovolon. Un uomo è rimasto schiacciato da un elemento di una mietitrebbia a cui stava lavorando. Si tratta di un agricoltore di 71 anni. Arrivati tempestivamente sul posto i soccorsi. Ma l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del Suem 118 è risultato inutile: non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente. Dai primi accertamenti, come riferisce "Tg Veneto", sembra che l'uomo stesse lavorando ai suoi campi. La barra della trebbia si sarebbe staccata all'improvviso. Così lui avrebbe tentato di aggiustarla, ma l'attrezzo gli è caduto addosso, non lasciandogli scampo.