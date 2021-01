Greta Ferro, dalle passerelle al piccolo schermo: chi è la modella e attrice abruzzese

Modella e attrice abruzzese, Greta Ferro nasce a Vasto il 19 settembre 1995: oggi in tv quale protagonista della serie Made in Italy, Greta si è affermata tra le passerelle anche nella vita reale. Proveniente da una famiglia di origini abruzzesi e molisane, la Ferro si è fatta notare dal beauty system grazie ai suoi 175 centimetri di altezza ‘spalmati’ in 60 chili di avvenenza. Figlia dell’imprenditore Giuseppe Ferro, proprietario insieme ai fratelli del Pastificio La Molisana di Campobasso, e di Gilda Antonelli, professoressa ordinaria di organizzazione aziendale presso l’Università di Benevento, Greta – dopo la maturità classica – decide di trasferirsi a Milano. È qui che si laurea in Economia presso la Bocconi.

Greta Ferro età, altezza, carriera: gli esordi come modella

La capitale della moda è per Greta un’occasione unica: al secondo anno di università, la Ferro inizia a proporsi ad alcune agenzie di modelle, senza però esserne troppo convinta. Notata in seguito da due talent scout, inizia a lavorare come modella con l’Agenzia milanese Why Not Model Agency, scoprendo al contempo, la sua passione per la recitazione. La svolta professionale arriva grazie ad un cortometraggio per Armani: è l’inizio del 2018 e Greta è tra gli interpreti di Una giacca. “Il signor Armani mi nota, – ha raccontato la stessa Greta – mi sceglie per la campagna di Emporio e, dopo, come volto della linea beauty. Lo stesso corto, infine, viene visto dai registi di Made in Italy, che mi chiamano”.

Sogni e passioni della giovane attrice

Già apparsa in tv con un piccolo ruolo in Chiara Lubich – L’amore vince tutto, Greta ama viaggiare e leggere, specie i romanzi di Carlos Ruiz Zafón, ma anche Baricco, Murakami, Calvino. Parla inglese, spagnolo e cinese (ha trascorso un anno in Cina con Intercultura) e si considera ritardataria e sensibile. Ai tempi dell’università ha messo a punto, con dei compagni di corso, una applicazione per facilitare la vita sociale degli anziani. Fa volontariato tra i senzatetto con l’Ordine di Malta. Il suo sogno? Debuttare in un film per il grande schermo. >> Margherita Buy età, altezza, figlia e vita privata: le curiosità sulla nota attrice