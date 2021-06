Ignazio Moser è reduce dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021, condotta dall’insuperabile Ilary Blasi e vinta dallo youtuber Awed. Dopo il suo viaggio in Honduras, il figlio del famoso ciclista Francesco Moser è tornato in Italia ancora più innamorato della sua bella Cecilia Rodriguez, conosciuta durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Il loro amore è continuato anche lontano dalle telecamere e ora i due sono pronti a portare la loro relazione ad un livello superiore. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez vorrebbero presto un figlio. Dopo aver assistito in questi mesi alla gravidanza di Belen, la coppia vuole allargare la famiglia e progettare un futuro a tre. I due ne hanno parlato durante una lunga intervista a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno espresso il loro desiderio di voler avere un figlio durante una lunga intervista al settimanale Chi. Parlando della loro nuova casa, dove andranno presto a convivere a Milano, Ignazio ha parlato di una camera degli ospiti che vorrebbe trasformare molto presto in una cameretta per bambini. La voglia di diventare presto genitori sarebbe aumentata dopo aver assistito in questi mesi alla gravidanza di Belen, la quale infatti darà a breve alla luce la sua secondogenita Luna Marie. Cecilia Rodriguez al settimanale Chi ha rivelato: «Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei».

L’avventura all’Isola dei Famosi

Oltre a parlare dell'arrivo di un eventuale bambino, Ignazio Moser alle pagine del settimanale Chi di Alfonso Signorini ha raccontato anche della sua esperienza all'Isola dei Famosi 2021. La sua permanenza al reality gli ha fatto capire che ama davvero la sua Cecilia, infatti Ignazio ha ammesso: «Ho capito che senza di lei non posso stare. Era la prima mia mancanza. Prima della famiglia, prima degli amici e del lavoro». Poi alla domanda che cosa gli sia mancato di più sull'isola ha risposto: «Cibo e se**o». E infine ha aggiunto: «Ho recuperato il tempo perduto con Cecilia e poi lei mi ha fatto un panino con la nutella».