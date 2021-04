Ignazio Moser sbarca all’«Isola dei famosi», l’annuncio della Blasi: tutti i dettagli

Un nuovo reality show per Ignazio Moser. Il giovane sbarca all’«Isola dei famosi», il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il suo arrivo in Honduras è previsto per giovedì 29 aprile. L’annuncio della conduttrice è arrivato al termine della puntata di lunedì scorso: «Una grande sorpresa, l’arrivo di un nuovo naufrago su Playa Palapa, Ignazio Moser».

Finalmente anche Ignazio Moser sbarcherà all’«Isola dei Famosi». Il modello inizierà la sua avventura in Honduras nella puntata di giovedì 29 aprile, dopo essere stato bloccato in Messico qualche giorno. L’ex ciclista, diventato noto a seguito dell’esperienza al “Grande Fratello Vip”, che lo ha portato a trovare anche l’amore, andrà ad aggiungersi al cast già vessato da fame e fatica. In verità l’ingresso suo era previsto per la scorsa puntata del reality show targato Mediaset, ma secondo i bene informati gli autori pare abbiano preferito rimandare l’entrata del fidanzato di Cecilia Rodriguez. Un’edizione scoppiettante quella dell’«Isola dei famosi» 2021, condita di tante novità. Eh già perché Ignazio Moser non è il solo asso nella manica degli autori e della conduttrice del format di Canale 5. A turbare gli equilibri dei naufraghi anche gli “Arrivisti”, che hanno fatto la loro comparsa lo scorso giovedì. Leggi anche l’articolo —> Chi è Ignazio Moser, vita privata e carriera: tutto sul figlio del noto ciclista

Che ruolo avrà nel gioco l’ex ciclista?

Sempre più sfibrati, indeboliti dalla fatica e dalla fame. A turbare gli equilibri all’«Isola dei famosi» l’ingresso lo scorso giovedì di quattro nuovi concorrenti, chiamati “Arrivisti”. Un appellativo che fa capire il loro ruolo nel gioco per la lotta alla sopravvivenza. Questo quartetto formato da Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera ha già dato filo da torcere a coloro che, ormai, hanno preso il nome di “Primitivi”. Obiettivo degli ultimi arrivati? Beh, quello di spodestare la vecchia guardia e impadronirsi del controllo dell’«Isola». In tutto questo Ignazio Moser che compito avrà? Staremo a vedere. Non ci resterà che attendere giovedì 29 aprile. Leggi anche l’articolo —> “Isola dei famosi”, Gilles Rocca non bacia Francesca Lodo: Zorzi insorge