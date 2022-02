Scende dall’auto dopo un incidente e viene investito: muore così sull’A8 un ragazzo

Questa notte, intorno alle 2 di mattina, un ragazzo è stato investito da un’autovettura lungo il raccordo tra l’autostrada A8 e l’uscita di Varese. Stando a quanto riportato fino adesso, il giovane era sceso dalla sua auto in seguito a un incidente. Una volta fuori dall’abitacolo, però, è stato travolto da un’altra vettura in corsa.

Incidente sull’A8, scende dalla macchina e viene investito da un’auto in corsa

L’allarme al 118 è arrivato alle 2:11 di questa notte. Il giovane, che era sceso dalla sua macchina in seguito a un incidente, è stato investito a poche centinaia di metri dall’ospedale Circolo di Varese. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi inviati dall’Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia con due ambulanze e un’auto medica in codice rosso. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni, infatti, sono risultate da subito troppo gravi: i medici hanno tentato di rianimarlo mentre lo trasportavano in ospedale, ma senza successo.

Sul luogo sono arrivati poi anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Varese per i primi rilievi. Stando a quanto emerso, il ragazzo avrebbe lasciato la sua auto dopo essersi scontrato con il guardrail. Tuttavia, non avrebbe indossato il giubbotto catarifrangente per segnalare la propria presenza sulla carreggiata. Una distrazione che gli è stata fatale. Il conducente dell’altra auto, infatti, non l’ha visto e l’ha travolto in pieno. Subito dopo anche lui è stato trasportato in ospedale, con codice verde, poiché lievemente ferito. >> Tutte le notizie di UrbanPost

ARTICOLO | Report Iss calano incidenza, Rt e terapie intensive: 2 regioni “a rischio alto”

ARTICOLO | Incidente in A4, auto sbanda e colpisce cuspide dello svincolo: bilancio drammatico