Incidente nella notte sulla Turi-Castellana Grotte, morti fratello e sorella: ferite altre due persone. Schianto mortale in Puglia: un’auto è finita fuori strada e, dopo aver urtato contro il guard rail, è finita in una scarpata. Sul posto sono giunti prontamente i soccorsi, ma anche le forze dell’ordine per i dovuti accertamenti del caso. Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 di questa notte.

Due fratelli poco più che ventenni, un ragazzo e una ragazza, sono morti e due loro amici coetanei sono rimasti feriti in un sinistro avvenuto sulla provinciale 32 fra Castellana Grotte e Turi in provincia di Bari. L'impatto intorno alle tre. Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto, una Bmw 118, con a bordo i quattro ragazzi, è finita fuori strada. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo avrebbe urtato contro il guard rail, per poi ribaltarsi e finire nella scarpata. Per il 25enne e la 28enne, residenti rispettivamente a Valenzano e a Bari, che viaggiavano come passeggeri sul sedile posteriore, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Un terzo passeggero e il conducente dell'auto sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in codice rosso in ospedale. Uno dei due è ricoverato in prognosi riservata per le lesioni riportate. Gli agenti hanno sottoposto il conducente all'alcol test, di cui si attende l'esito. Sul posto si è reso necessario pure l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i quattro dall'auto. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Turi e della Compagnia di Gioia del Colle, coordinati dalla Procura.