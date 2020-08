Irene Capuano, ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, si gode qualche giorno di relax in Sardegna, dove si è recata assieme al suo nuovo fidanzato Christian Galletta, gestore di una concessionaria, molto amico dell’ex tronista Lorenzo Riccardi. La storia d’amore con Luigi Mastroianni, conosciuto al dating show di Canale 5, è bella che archiviata. Da qualche settimana la ragazza su Instagram ha preso a pubblicare foto che la ritraggono col suo nuovo compagno. Tutte, o meglio quasi tutte. L’ultima infatti ritrae l’influencer di schiena con addosso un costume molto minimal: le grazie dell’ex corteggiatrice sono in vista, fanno sognare.

Irene Capuano Instagram, di schiena in costume: «Perché metti queste foto?»

Irene Capuano da capogiro su Instagram. La giovane di spalle in barca esibisce il suo lato B fantastico. Oltre 26mila mi piace e centinaia di complimenti: «Che bedda che sei», ha scritto una fan; «Sempre al top! Irresistibile», ha aggiunto un follower; «Sei favolosa», ha chiosato un utente. E ancora: «Meravigliosa! Libera come una libellula», «Fondoschiena da urlo», «Bellissima creatura», «Sempre splendida», «Amore stupendo», «Senza parole…», per citarne qualcun altro. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO ASPRAMENTE CRITICATA su Instagram.

L’intervento per aumentare il décolleté

In basso alla foto in barca in Sardegna non sono mancati commenti negativi: per alcuni l’ex corteggiatrice è assai cambiata rispetto ai tempi di “Uomini e donne”. Tra le tante battute al veleno: «Ma perché tutte quante per sentirsi libere devono farsi la foto col c*lo fuori?», «Questa sta sempre col c*lo di fuori da quando è uscita da ‘Uomini e donne’», «Ti sei montata la testa, oh». Frasi che alludono alla didascalia che recita “Libertà”. Le immagini più intriganti di Irene Capuano per alcuni followers sono aumentate da quando si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additica. Il suo seno è aumentato: oggi è una terza coppa B. «Da quando ero piccolina, che non stavo bene con me stessa. Non si può spiegare…», aveva dichiarato la ragazza su Instagram a pochi giorni dall’operazione. Leggi anche l’articolo —> Irene Capuano Instagram stratosferica in piscina, silhouette perfetta: «Bellezza pura»

(Irene Capuano Instagram Profilo Ufficiale Foto)