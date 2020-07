Irene insegnante scomparsa in Sardegna ormai sette anni fa. Può una donna di 65 anni, insegnante in pensione e madre di famiglia, sparire nel nulla senza un motivo? Sembra incredibile ma è così. Di questa donna si è persa ogni traccia la mattina dell’11 luglio 2013 a Orosei, in provincia di Nuoro. Uscì di casa per fare una camminata dicendo al figlio “Ci vediamo alle 8:30” e poi di lei non si è avuta più notizia.

Sette anni senza Irene Cristinzio: nuovo appello della figlia

Arrovellarsi per tutti questi anni, chiedendosi che fine abbia fatto la propria madre. E non avere risposta. La figlia di Irene non si dà pace e tramite Facebook ha condiviso un nuovo appello per invitare chiunque sappia qualcosa a mettersi in contatto con la famiglia. Queste le sue parole:

“7 ANNI…le parole iniziano a mancare…il tempo passa inesorabile ed il dolore cresce per questa disarmante attesa…. Abbiamo bisogno di risposte, di sapere e di conoscere la verità. Dove sei mamma? Cosa è successo quella mattina di 7 anni fa?Chi sa qualche cosa, non esiti ancora e ci faccia arrivare qualche notizia, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo….”.

Stessi interrogativi senza risposta in un post dello scorso 11 febbraio, giorno del compleanno di Irene. "Buon compleanno mamma. Un altro senza te. Un altro senza risposte. Un altro giorno che si chiude con le stesse domande: mamma dove sei? Cosa è successo in quella mattina dell'11 luglio 2013? Chi ha interrotto la tua camminata? La speranza è che il nostro amore, i nostri abbracci, ti giungano lì…dove sei rimasta intrappolata….nella terra degli scomparsi….".

Irene Cristinzio, la scheda di Chi l’ha visto?

Sesso:F

Età:64 (al momento della scomparsa)

Corporatura:normale

Statura:163

Occhi:castani

Capelli:biondi

Abbigliamento:Maglia chiara, pantaloni bianchi sotto il ginocchio, scarpe marca “Hogan” chiare. Una pochette contenente due cellulari

Scomparso da:Orosei (Nuoro)

Data della scomparsa:11/07/2013

Data pubblicazione:16/07/2013