Ischia Covid Free – Venerdì 9 aprile 2021. Si potrà andare in vacanza in Italia? In attesa che arrivi l’estate 2021 le mete turistiche si “armano” per diventare oasi “Covid free”. La fuga di alcuni Italiani all’estero durante il week pasquale sta spingendo i sindaci ad intensificare le vaccinazioni al fine di assicurarsi turisti nei mesi caldi. Su ‘Fanpage’ a Giacomo Pascale, sindaco di Lacco Ameno, comune dell’Isola Verde, nota località balneare.

Ischia Covid free: «A Lacco Ameno hub per vaccinare 14mila lavoratori di hotel e aliscafi»

«C’è la volontà di accelerare la vaccinazione anti-Covid19 di massa a Ischia. Sono stati individuati due hub vaccinali, uno a Ischia Porto l’altro a Forio d’Ischia per la popolazione – ad oggi restano da vaccinare circa 52mila persone. Il Comune di Lacco Ameno, grazie al parco idrotermale privato Negombo, ha avuto la disponibilità di un terzo hub dove potrebbero essere concentrate le vaccinazioni solo ai 14mila operatori del settore turistico: personale alberghiero, dei trasporti marittimi e su gomma. L’obiettivo è avere l’isola di Ischia Covid Free entro l’estate», ha dichiarato Giacomo Pascale a “Fanpage”. Il primo cittadino ha sottolineato che l’accelerazione del piano vaccinale sarebbe dovuta a due motivi: «Il primo è sanitario, perché abbiamo un solo ospedale e se avessimo un numero di contagiati elevato il sistema rischierebbe di collassare. Il secondo è per accelerare la ripresa socio-economica. Il turismo è uno dei settori più colpiti dalla crisi e non ha visto interventi risolutivi come contributi alle aziende dallo Stato».

«Se scoppiasse un focolaio tra gli addetti alla raccolta dell’immondizia, avremmo una nuova pandemia»

Intanto l’Anci ha avvertito il rischio di discriminazioni tra cittadini, ma Pascale ha replicato: «La trovo una polemica sterile e fuori luogo. Qui non si discriminano altri comuni. Il discorso è semplice: Ischia partecipa al Pil del turismo della Campania per il 33%. Se non riparte il turismo nelle isole, la Campania resta in ginocchio. Altre nazioni, come la Grecia, stanno rendendo le loro isole Covid Free per rendere più appetibili. Noi rischiamo di perdere un’altra estate. Vaccinare i cittadini delle isole campane e delle costiere è una scelta intelligente per invogliare i turisti a venirci. E poi c’è un altro motivo, sanitario, a cui ho accennato». Difatti: «Ad Ischia abbiamo solo 6 posti letto in terapia intensiva disponibili. Se dovessimo avere un focolaio con 100 contagiati gravi Covid dove li metteremmo? Inoltre, c’è una interlocuzione anche a livello nazionale col Governo dal quale a breve ci attendiamo le linee guida per le isole minori», ha affermato Pascale.

Il sindaco di Lacco Ameno ha concluso che saranno vaccinati per primi personale degli aliscafi, operatori di alberghi e dell'azienda dei rifiuti, «perché se scoppiasse un focolaio tra gli addetti alla raccolta dell'immondizia, avremmo una nuova pandemia».