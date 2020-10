Ogni giorno la nota presentatrice sportiva, Jolanda De Rienzo, continua a fare strage di cuori suoi social. Sul suo profilo Instagram Jolanda De Rienzo conta oltre 318 mila followers, i quali ogni giorno seguono le sue mille avventure. La conduttrice Tv ha pensato bene di invitare i suoi ammiratori ad una diretta social con un post a dir poco pazzesco. Jolanda con la sua innata bellezza ha completamente mandato fuori di testa tutti quanti i suoi fan. Dopo aver osservato con attenzione il suo look decisamente audace, i followers hanno dato libero sfogo alla loro fervida immaginazione. Inoltre in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti.

Jolanda De Rienzo Instagram: il look del giorno è “aggressive”

Jolanda De Rienzo ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «Porta pazienza…Se vogliono fermare il tuo cammino…Porta Pazienza! Se vogliono colpirti ancora e non puoi difenderti…Porta Pazienza! Se ti dicono che fallirai e tu sai che non è così…Porta Pazienza! Mai “espressione dialettale” fu più adatta al momento! Lo so, si dice “Abbi Pazienza”…Ma credo che porta pazienza renda meglio! Ve lo dimostro con i sinonimi del verbo “Portare”: Noi stiamo “reggendo” un paese,

“trasportando” problemi, “indossando” la maschera migliore dell’ottimismo, senza “recarci” dai nostri affetti…Insomma…“Tenimm na pacienz e pazz!” Se anche tu vuoi raccontare la tua “storia di pazienza” ci vediamo in diretta Instagram…orario nelle story…perché io nun c’a faccio chiù!» I suoi fan hanno notato però anche il suo look: il micro top rosso con una profonda scollatura a cuore ha lasciato pochissimo spazio alla loro fantasia. Come sempre Jolanda ha ricevuto una marea di complimenti.

La reazione dei followers

Il look del giorno di Jolanda De Rienzo ha completamente scatenato la fantasia di tutti i suoi numerosi ammiratori. Un fan le ha detto: «Che bombe tra poco esplodono» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Ci stai regalando delle foto meravigliose. Grazie di cuore…sei troppo bona!» In molti hanno commentato: «La donna più bella e sexy del mondo!» Non c’è nulla da fare, per la conduttrice sportiva i complimenti sono infiniti: «Sei uno spettacolo per gli occhi» e ancora: «Capolavoro assoluto di bellezza!» Infine, un fan le ha fatto notare una cosa: «Sei di una bellezza e bravura indescrivibili!» >>Altri Gossip

Foto dal profilo ufficiale Instagram di Jolanda De Rienzo (@jolefiore)