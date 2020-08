Justine Mattera irresistibile su Instagram. La showgirl, attrice, conduttrice televisiva e cantante statunitense naturalizzata italiana, che vive e lavora da noi dal 1994, è tornata ad incantare i followers con un ritratto mozzafiato. Vestitino aderentissimo per la 49enne newyorkese, che sta vivendo una nuova primavera professionale come indossatrice e modella. L’abito color carne è delizioso, molto intrigante. Le sta divinamente, è stupenda. Fisico statuario, perfetta.

Justine Mattera Instagram irresistibile, abito color carne attillatissimo: «Il sogno di ogni uomo»

Per Justine Mattera il tempo sembra scorrere al contrario, è pazzesca. La showgirl di origini americane, nota al grande pubblico per aver affiancato il conduttore scomparso (nonché suo ex compagno) Paolo Limiti alle varie edizioni di Ci vediamo in TV, dal 1996 al 2003, è tornata a far sognare i fan con uno scatto favoloso che la mostra con addosso un vestito dalla scollatura audace. Capelli al vento, corpo ben curato. A far da corredo all’istantanea realizzata a Livigno una breve didascalia: «Pedalo, nuoto e corro oggi per fare queste foto domani. (È una battuta)

Livigno è un paradiso dello sport e per l’allenamento offre tutto». Quasi 15mila mi piace e decine di complimenti per la soubrette che vanta una somiglianza impressionante con Marilyn Monroe: «Il fascino non conosce limiti», ha scritto un ammiratore; «Fai impazzire! Che gran donna», ha aggiunto un utente; «Sei bella, affascinante ed elegante, attrai per la tua positività!», ha chiosato un fan. E ancora: «Un girasole», «Stupenda come sempre», «10 e lode», «Che capolavoro», «Ma sei bellissima», «Il sogno di ogni uomo», per citarne qualcun altro.

Il rapporto con l’ex marito Paolo Limiti

Ospite al programma di Raiuno “Vieni da me”, Justine Mattera ha parlato tempo fa del suo primo marito, Paolo Limiti. A soli 77 anni il conduttore è morto nella sua casa di Milano dopo aver combattuto contro una terribile malattia. «Io volevo dei figli e lui diceva che non voleva fare il papà-nonno. Volevamo forse percorrere strade diverse», ha raccontato l’attrice, spiegando le ragioni della rottura. Dopo la separazione però i rapporti tra Justine Mattera e Limiti sono stati sempre ottimi. Leggi anche l’articolo —> Justine Mattera Instagram, strepitosa a bordo piscina: «Meravigliosa visione»

