Un’immagine in stile “manga” quella che Laura Chiatti regala oggi al seguito di Instagram: un primo piano dalla bellezza indiscutibile nel quale i followers non riescono a non soffermarsi su un particolare. Che le fa perdere un po’ in fascino stando al commento di qualche fedele ammiratore. Attrice e modella, e ancor prima aspirante cantante, Laura si è affermata sin da giovanissima. Aveva solo 14 anni quando ha mosso i primi passi tra i concorsi di bellezza, fino ad arrivare al debutto nella fiction Un posto al sole, vero esordio sul piccolo schermo.

Laura Chiatti oggi: primo piano magnetico ‘smuove’ anche Pieraccioni

Oggi protagonista di pellicole televisive e cinematografiche, Laura è attivissima anche sul social su cui vanta un seguito di oltre un milione di followers. Sempre entusiasti, ma spesso anche critici innanzi agli scatti della trentottenne perugina. Che nell’ultimo post regala un coloratissimo primo piano. Salopette bianca, canotta rossa e capelli raccolti in due simpatici codini laterali alti sulla testa. Lo stile ricorda quello dei fumetti giapponesi, e anche Leonardo Pieraccioni sembra apprezzare la fantasiosa realtà della collega. “Che bambolinaaaa explosion!”, il commento del regista toscano è solo il primo di una lunga lista di complimenti.

“Con uno sguardo che lascia il segno… Che dire!”

"Sei troppo bella – sottolinea un utente – per metter la bocca a c… di gallina". "Sempre bellissima, – arriva 'leggero' un altro appunto – ma qui troppo filtro". Dettagli a parte, ogni centimetro dell'attrice soddisfa i gusti degli spasimanti. "La tua bellezza è incantevole", dicono, "Manga l'aria… – ironizzano – bella bella bella".