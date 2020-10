Il volto noto di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ha deciso di fare un tuffo nel passato e di rivivere per qualche secondo un momento dell’estate appena trascorsa. La showgirl ha pensato bene di condividere questa esperienza anche con i suoi oltre 943 mila followers attraverso un post su Instagram a dir poco mozzafiato. Laura Cremaschi in costume è un’immagine che i suoi fan non dimenticheranno tanto presto. Non c’è nulla da fare, l’influencer si è confermata ancora una volta la loro donna dei sogni. Il post è stato invaso da una marea di like e commenti. La fantasia dei suoi fan ha raggiunto dei livelli inimmaginabili.

Laura Cremaschi Instagram: pazzesca in barca in costume

La regina del web, Laura Cremaschi, questa volta su Instagram si è davvero superata. Nella sua foto ricordo è stata immortalata mentre si godo un piacevolissimo giro in barca. Il suo look ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti i suoi fan: il costume a due pezzi azzurro è decisamente microscopico. Le sue “grazie” esplosive hanno acceso la fantasia dei suoi ammiratori. Anche la sua espressione non è passata inosservata: lo sguardo fisso all’obiettivo e il suo sorriso appena accennato hanno reso l’intera immagina irresistibile. Non c’è nulla da fare, la Cremaschi è la classica ragazza della porta accanto che tutti vorrebbero al proprio fianco. Infine, la showgirl ha posto ai suoi ammiratori una semplice domanda: «Se poteste decidere dove andare in questo momento, dove andreste? mare o montagna?»

La reazione dei followers

Laura Cremaschi in costume ha completamente stregato i suoi ammiratori. Un fan, ironizzando sulla domanda posta dall’influencer, ha scritto: «Con questa foto andiamo tutti dall’oculista al massimo» e un altro ha aggiunto: «Dove andare non lo so, ma dove venire lo stai suggerendo bene!» Un follower, dopo aver osservato con attenzione le “grazie” della bella Laura, ha scritto: «Pazzesca… Sei stupenda!» Un ammiratore monello le ha detto: «Questa è una situazione mare e monti comunque!» In molti hanno commentato: «Mi è improvvisamente venuta voglia di “mare”» e ancora: «Verrei al mare a vedere esattamente il colore di quel costume!» Infine, un fan le ha scritto: «Più che mare o montagna, io mi accontenterei di stare tra le tue braccia!» >> Altri Gossip

Foto dal profilo ufficiale Instagram di Laura Cremaschi (@cremaschina)