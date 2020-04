La bellissima Laura Cremaschi ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando e vincendo il concorso di bellezza Miss Padania. Dopo quell’avventura la Cremaschi è diventata famosa per aver interpretato il ruolo di “Bonas” nel game show di Canale 5 Avanti un altro, condotto da Paolo Bonolis. Inoltre, l’ex “Bonas” spesso prende parte a diversi programmi Tv come opinionista. La showgirl è anche attiva sui social. Su Instagram Laura Cremaschi ha oltre 940 mila followers, che ogni giorno seguono le sue mille avventure. Poche ore fa ha pubblicato una sua foto in bikini di spalle che ha lasciato davvero pochissimo spazio alla fervida immaginazione dei followers.

Laura Cremaschi Instagram: sublime in bikini

La bellissima Laura Cremaschi ha pensato bene di migliorare la giornata dei suoi followers trasformandosi in una fatina. Nel suo ultimo scatto postato su Instagram, la Cremaschi è stata immortalata di spalle mentre osserva il tramonto sul lago di Come con indosso solo un micro bikini. La mutandina super scintillante mette in bella mostra il suo lato B talmente perfetto da sembrare disegnato. Poi, la showgirl, grazie ad una modifica grafica, ha aggiunto al suo look un paio di ali da fantina, rendendo così l’intera immagine decisamente romantica. Inoltre, Laura ha descritto così il post: «Quel ramo del lago di Como… chissà che estate ci aspetterà…». Infine, lo scatto in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

Meglio della “O” di Giotto

Il perfetto lato B di Laura Cremaschi ha completamente stregato i suoi ammiratori. Un fan le ha scritto: «Il lago dov’è? Ah si ero distratto…» e un altro ha aggiunto: «Sei la fata dei miei sogni!» Un follower monello, davanti a tanta meraviglia, ha scritto: «Non ce la posso fare giuro… Tutto sto guardando, tranne il ramo del lago credimi… Sei il Top». Un ammiratore, perdutamente innamorato, le ha detto: «Io sono di quelle parti, ma due chia**e così non le avevo mai viste!» Infine, un fan le ha scritto: «Questa foto è un quadro d’autore!» >>Laura Cremaschi Instagram, mini dress rosso e scollatura profonda: «Affascinante!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Laura Cremaschi (@cremaschina)