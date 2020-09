Laura Torrisi Instagram, spettacolare in posa per pubblicizzare dei gioielli che in foto indossa con grande stile. L’attrice di origini siciliane, nonché ex compagna del regista e attore Leonardo Pieraccioni, ha condiviso uno scatto social che la ritrae in tutta la sua folgorante femminilità.

Di blu cobalto vestita: glamour e affascinante, la Torrisi incanta

Di blu cobalto vestita, osa mostrando le sue curve con una giacca appena scollata. Ma è la perfezione dei lineamenti del suo viso che colpisce i followers. Labbra carnose e grandi occhi neri, la bella Laura nell’immagine sembra una donna d’epoca, complice anche l’acconciatura. I lunghi capelli corvini sono ondulati e le incorniciano il volto.

Lei in didascalia scrive: “In questo gioco di luce ed ombra un tocco di calore dato da @etruscagioielli collezione Mirage ✨“. Una testimonial d’eccezione che con il suo fascino valorizza i preziosi indossati. Del resto potrebbe essere altrimenti? “Brilli in modo così luminoso e irradi bellezza da ogni angolazione. Caratteristiche straordinarie assolute. Pura opera d’arte degli dei”, commenta estasiato un ammiratore della bellissima attrice.

La Torrisi durante lestate ha deliziato i fans condividendo attimi delle sue giornate estive. Ha sfoggiato mise accattivanti, in riva al mare con indosso un costume beige fatto all’uncinetto che ha ammaliato i followers, per citare una foto di qualche giorno fa. Ha altresì condiviso il suo amore per la campagna e la natura, in una foto molto particolare. Vestita da contadina, abito rosso con generosa scollatura e cappello in paglia, si è fatta immortalare nell’atto di raccogliere i pomodori.

Laura Torrisi contadina verace: la foto in vestaglia rossa è da applausi

La foto è stata anche l’occasione per condividere con i followers i ricordi del suo passato e l’amore per la Sicilia, sua terra di origine, e l’adorata nonna. Questo il tenero post:

“Una delle cose che più mi piaceva fare quando andavo a trovare i miei nonni in Sicilia era andare nell’orto con nonna, a raccogliere pomodori (pannocchie di cui andavo ghiotta 🌽😋 e altre verdure), per mangiarli ad insalata o per preparare la “pummarola” per tutto l’anno… (in siciliano ‘a sassa!). Quanto mi piaceva! E quanto mi divertivo! Gli anni sono passati ma l’entusiasmo eè rimasto lo stesso!

E anche lo stile perché mi ricordo che mi piacevano molto le vestaglie di nonna che tentavo di copiarle improvvisando con foulard gonne e abiti improbabili! ☺️🙈

E anche lo stile perché mi ricordo che mi piacevano molto le vestaglie di nonna che tentavo di copiarle improvvisando con foulard gonne e abiti improbabili! ☺️🙈

E non so perché ma mentre la osservavo nel suo orto, ho sempre pensato che le sarebbe stato bene un cappello che ovviamente non aveva ma che non appena avrei avuto i soldi, un giorno decisi, che le avrei regalato. ❤️. Ecco queste foto sono un omaggio a lei, ai miei ricordi più belli dell'infanzia e a quel cappello che presto le porterò 👒".

(Foto dal profilo Instagram ufficiale di Laura Torrisi)