Laura Torrisi Instagram: cedono i laccetti del micro top stringato, il suo seno abbondante abbaglia i followers! In realtà il post social voleva essere ironico: l’attrice toscana, splendida 40enne, chiedeva consiglio ai followers in merito alla sua voglia di cambiare pettinatura e tagliare i capelli.

Laura Torrisi esibisce un décolleté da paura: i laccetti del micro top cedono …

“Quando ti rendi conto che sei rimasta solo te a non essere corsa dal parrucchiere!!!!!!!!!!!😁

Che dite taglio, taglio, taglio???”. Peccato che il suo florido décolleté abbia di fatto impedito agli utenti di concentrarsi sulla sua folta chioma! C’è anche chi glielo fa simpaticamente notare tra i commenti: “Nessuno ha notato i capelli, questo va detto”. Eh già, perché l’attenzione dei suoi ammiratori è stata catturata dal suo abbondante seno, a stento contenuto da un mini corpetto aperto proprio sul davanti, dove i laccetti cedono e scoprono le sue prosperità.

“Che bombe!”: corpetto bucato sul davanti, Laura Torrisi dà spettacolo su Instagram

Le ammiratrici della Torrisi, invece, le danno dei consigli: c’è chi le consiglia di cambiare look e darci un taglio – “Fatti il caschetto come quando eri incinta di Martina!!! Ti stava da Dio!!!😍😍” – chi invece la preferisce con i lunghi capelli corvini. Altri, poi, ammettono di non avere preferenze perché “Sei bellissima in ogni modo!”. “La tua è una bellezza che non è normale!!!”, aggiunge un altro estimatore della sensuale attrice. Genuinità e simpatia le chiavi del suo successo: Laura Torrisi è molto apprezzata anche dal pubblico femminile, donna mediterranea verace e piena di grinta, apprezzata da altrettante donne che in lei si rivedono e rispecchiano. Potrebbe interessarti anche —> Nina Moric nuovo fidanzato, foto inequivocabile: lui sembra Fabrizio Corona!

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Instagram ufficiale di Laura Torrisi)