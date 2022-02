Talentuoso quanto riservato, Lino Guanciale non ama molto parlare di sé. L’attore noto per fiction di successo come «Che Dio ci aiuti», «L’allieva» e «Non dirlo al mio capo» sta vivendo un periodo d’oro anche nel privato. Diventato padre da poco, è felice accanto alla sua adorata moglie. I due si sono sposati in gran segreto in Campidoglio a Roma il 18 luglio del 2020. La compagna di Lino Guanciale si chiama Antonella Liuzzi. Originaria di una cittadina in provincia di Bari, da qualche tempo era già legata all’interprete abruzzese. Scopriamo tutte le curiosità su di lei.

Lino Guanciale, chi è la moglie Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi non appartiene al mondo dello spettacolo, è una docente universitaria, che insegna nei master della Bocconi a Milano. E proprio lì i due si sarebbero conosciuti. La relazione è stata ‘ufficializzata’ lo scorso 6 giugno 2019, in occasione della Giornata Mondiale del bacio, con uno scatto su Instagram postato dallo stesso attore. Una storia d’amore nata a pochi mesi di distanza dalla fine del lungo fidanzamento con l’attrice Antonietta Bello. Antonella Liuzzi è figlia del senatore Piero Liuzzi. Si è laureata alla Bocconi di Milano e per un periodo ha vissuto anche all’estero, precisamente ad Hong Kong. Finita questa esperienza, è poi tornata in Italia. Nel 2019 la Liuzzi è stata Project Manager della SDA Bocconi School of Management e oggi è anche Presidente del CDA di Greenblu.it, un portale dedicato alle vacanze in Puglia e in Basilicata. Amante dei viaggi come Lino Guanciale. La loro unione è stata perfezionata dalla nascita di un figlio. Il 14 novembre del 2021 l’attore è diventato padre.

La nascita del piccolo Pietro

“Benvenuto… Non solo nelle nostre vite e nella nostra casa, ma nel mondo. Esploralo a più non posso, amore nostro, con sete di conoscenza e con gratitudine. Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure. Grazie mille a tutte/i per l’invasione amorevole di auguri. Pietro è il dono più grande che la vita potesse farci”, il messaggio con cui l’attore ha annunciato ai fan la nascita del piccolo. Leggi anche l’articolo —> Chi è Lino Guanciale, vita privata e carriera: tutto sul noto attore italiano