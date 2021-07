Come sta Loredana Bertè? La cantante dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. A spiegare le condizioni di salute dell’artista è stato il suo stesso staff con un post sulla sua pagina Instagram. Non è stato specificata la tipologia di operazione. Non sono neppure noti i motivi del malessere della Bertè, che dovrà stare lontana dai riflettori per diverso tempo.

Loredana Bertè intervento chirurgico: come sta ora

Loredana Bertè dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico: a rivelare la notizia è stato lo staff dell’artista che ha pubblicato un messaggio via social. «Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirugico e restare diversi giorni a riposo assoluto», si legge. Per rassicurare i fan che si stavano preoccupando, gli stessi hanno aggiunto poi un commento che svela qualcosa in più delle condizioni della cantante: «State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!».

Slitta la prima data del tour dell’artista

L’operazione sarà determinante per risolvere la persistenza di alcuni problemi fisici di Loredana Bertè. Stando al post pubblicato su Instagram non dovrebbe essere però nulla di grave. L’intervento cade a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli, Udine. Per tale ragione essa è stata posticipata al 13 agosto prossimo. Nel comunicato lo staff dell’artista ha chiarito infatti: “Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021”. Il tour “Figlia Di… Summer Tour 2021”, quindi, inizierà direttamente con la seconda data, il 30 luglio all’Arena Rendano di Cosenza. Leggi anche l’articolo —> Loredana Bertè, tra passato e presente: la cantante parla della sua storia con Björn Borg