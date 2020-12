Ospite a “Oggi è un altro giorno”, il programma di Raiuno condotto da Serena Bortone, Lory Del Santo è tornata a parlare del suicidio del figlio Loren. La showgirl, oggi opinionista tv, ha parlato del grave dolore provato a seguito della scomparsa del giovane, affetto da una grave malattia psichica. Quando è morto, Loren aveva soltanto 18 anni: si è tolto la vita nel 2018 negli Stati Uniti.

Lory Del Santo figlio suicida: frase choc in diretta su Raiuno

Ad “Oggi è un altro giorno” Lory Del Santo si è confidata come mai prima d’ora: l’ex gieffina ha parlato della scomparsa del figlio Loren, morto suicida due anni fa. Il ragazzo ha sofferto di una malattia psichica, nota come anedonia, che indica l’incapacità totale o parziale, di provare piacere nello svolgimento di attività solitamente gratificanti, quali il cibo, il sesso e le relazioni interpersonali.«È morto prematuro, questa cosa non l’ha toccato fisicamente perché era un grande atleta, nessun difetto, non ha mai visto un medico…», ha dichiarato Lory Del Santo. «Mentalmente era perfetto ma questa super intelligenza gravava su un altro aspetto: il super distacco da ciò che nella vita era la felicità. Lui non sapeva capire la felicità, non era felice con niente di materiale»,ha spiegato la 62enne veneta al programma di Raiuno.

«Ci parlavo, ma non capivo, pensavo: ‘Vabbè, sarà che lui vive in un mondo solitario‘»

Nel corso dell'intervista Lory Del Santo ha spiazzato la padrona di casa, Serena Bortone, dicendo:«Purtroppo forse è meglio che sia successo», ha affermato l'opinionista. «Sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata tutto quello che mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro», ha spiegato l'opinionista, che non è mai riuscita ad "entrare in sintonia" col figlio Loren. «Ci parlavo, ma non capivo, pensavo: 'Vabbè, sarà che lui vive in un mondo solitario'», ha detto la Del Santo.