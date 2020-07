Bionda con le curve nei punti giusti e bella come una sirena, stiamo parlando della stupenda Ludovica Pagani. Più di due milioni di followers su Instagram e poche ore fa è tornata a far battere il cuore di tutti con uno scatto mozzafiato. Non c’è che dire la quarantena non ha scalfito minimamente la sua bellezza. Ludovica Pagani si è fatta conoscere con una brutta gaffe a Quelli del calcio che nonostante tutto le ha aperto le porta a tantissime opportunità. Ora è una delle giornaliste sportive e conduttrice più conosciute e amate in Italia. Oltre questo non ha messo da parte la sua passione per la musica e la moda.

Ludovica Pagani in vacanza

Ludovica Pagani si è presa una piccola pausa ed è volata fino in Puglia. Nonostante sia una sorta di mini vacanza anche qui è divisa tra mille servizi fotografici. Il pubblico rimane senza fiato di fronte alle sue foto. Non solo si tratta di una pausa molto breve perché l’influencer ha già informato i suoi followers che venerdì suonerà a Milano. Proprio così, Ludovica non è solo bella e appassionata di calcio, ma è anche una talentuosa deejay. La notizia ha fatto subito impazzire i fan e in tantissimi vorrebbero essere a Milano con lei. Chi non ci sarà si può consolare con i suoi scatti hot.

La foto sensuale e i commenti

La bella Ludovica ha pubblicato una foto in cui è ancora più bella del solito, cosa incredibile perché già di norma è spettacolare. In questo scatto la vediamo a bordo di una barca con un bikini azzurro degno di una sirena. Il sopra sembra non riuscire a contenere il suo abbondante seno. Non ci stupisce che in poco tempo la foto abbia fatto il giro del web collezionando un gran numero di like e altrettanti commenti di approvazione. "Meravigliosa"; "Bella quanto i risultati di cisco"; "Sei la regina"; "Beate le barche dietro"; "Sempre più bona".