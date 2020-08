Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba travolti dalla passione nel mare della Sardegna. E i paparazzi immortalano tutto! Stanno facendo il giro del web le foto del Ministro degli Esteri in vacanza a Villasimius (Sud Est dell’isola) immortalato in un momento decisamente … piccante.

Prima finito nel mirino dei social per la sua abbronzatura ‘alla Carlo Conti’, infatti, il capo politico del Movimento 5 Stelle non ha mai pace. Paparazzato dal settimanale Oggi, si trova suo malgrado ad essere protagonista di una foto un po’ ‘spinta’. In vacanza con la bella fidanzata sarda, Di Maio sembra dimenticarsi completamente del ruolo che riveste – quello, cioè, di Ministro della Repubblica – e si comporta come se non sapesse di essere un personaggio pubblico e dunque oggetto di attenzione da parte della stampa. Anche rosa.

«Ma cosa sta facendo?»: l’espressione equivoca del ministro grillino

C’è uno scatto in cui i due innamorati sono immersi fino al collo in alto mare e l’espressione del ministro grillino è un po’ equivoca. Cosa sta facendo la coppia? La posa sembra compromettente ed ha inevitabilmente scatenato l’ironia di tanti che sul web si sono divertiti ad ipotizzare quale tipo di ‘acrobazia’ stessero mettendo in atto i due piccioncini …

Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, Di Maio è completamente rapito dalla sua lei, bellissima con indosso un bikini bianco in stile Ursula Andress sul set di Agente 007 – Licenza di uccidere. Il ministro degli Esteri cede ai suoi giochi di seduzione e si fa trascinare in acqua dove entrambi si lasciano andare a baci ed effusioni …