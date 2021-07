Mamoiada incidente oggi – Venerdì 30 luglio 2021. È di un morto e alcuni feriti il bilancio di un sinistro avvenuto stamani sulla Statale 389 var Nuoro-Lanusei. L’impatto all’altezza del km 11, nel territorio di Mamoiada, piccolo comune in provincia di Nuoro, situato a 644 metri sul livello del mare nella Barbagia di Ollolai. L’Anas ha fatto sapere che il tratto della strada interessato dall’incidente mortale è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni.

Incidente a Mamoiada, scontro tra due auto: morto un 60enne, ci sono feriti [VIDEO]

Mamoiada, incidente mortale questa mattina sulla Statale 389 var Nuoro-Lanusei all’altezza del chilometro 11. Una persona ha perso la vita nell’impatto e altre quattro risultano gravemente ferite. Coinvolte nel terribile sinistro due auto. Tra i feriti trasportati in gravi condizioni negli ospedali di Sassari e Nuoro, come riportano alcuni media locali, c’è anche un maresciallo dei carabinieri. Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale che sta svolgendo i dovuti rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. Per motivi non ancora accertati, la macchina che vedeva alla guida il carabiniere, una Volkswagen Golf si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Passat a bordo della quale c’era una famiglia di quattro persone. Lo scontro tra i due veicoli è stato violentissimo: l’uomo che conduceva la Passat, di circa 60 anni, è morto sul colpo. Nello schianto è rimasta gravemente ferita la moglie, i due figli e il militare dell’Arma che sono stati soccorsi dal 118. Leggi anche l’articolo —> Tokyo 2020, Bmx: brutta caduta per Connor Fields travolto e portato via in ambulanza [VIDEO]

Sul posto gli agenti della Polizia Stradale

Tutte le persone ferite sono state trasportati con le ambulanze in ospedale. Sul posto, come dicevamo, ci sono ancora gli agenti della Polizia stradale. Su “Tele Sardegna” un video (quello in basso) che riassume il tremendo schianto avvenuto in provincia di Nuoro. Leggi anche l’articolo —> Tribano, sindaco bestemmia in diretta durante il consiglio comunale: il video è virale