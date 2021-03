Chi è Margherita Pastore, la moglie di Piero Angela: stanno insieme da 65 anni

Tra gli ospiti di questa sera, domenica 28 marzo 2021, di “Che tempo che fa” Piero Angela, che ha appena festeggiato il 40° anniversario del suo storico programma “Quark”, dal 1995 diventato “Superquark”. Il divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista italiano, classe 1928, è sposato da oltre 65 anni con la moglie Margherita Pastore. Sua fedele compagna di vita, che non ama essere fotografata e stare sotto i riflettori, al pari del marito. Lei il centro di tutto per lui, il suo punto di riferimento: «Senza di lei non sarei nessuno».

Chi è Margherita Pastore, la moglie di Piero Angela

La riservatezza di Piero Angela è nota, ma quella della moglie Margherita non è da meno: per scelta condivisa, lei ha sempre evitato di rilasciare interviste o di apparire. Si sono conosciuti quando erano soltanto due ragazzi desiderosi di realizzare i propri sogni. Piero Angela, prima di diventare l’uomo di scienza e di comunicazione, che tutti conosciamo, era un pianista jazz che voleva incidere un disco; mentre Margherita Pastore era una ballerina di talento, che danzava alla Scala. A scompaginare i piani un colpo di fulmine: «È stata la prima volta che ho avuto la scossa elettromagnetica», ha scherzato tempo fa il giornalista a Vieni da Me. Un retroscena raccontato dallo stesso Piero Angela nel corso di un evento all’Auditorium Parco della Musica di Roma svoltosi nel 2019: «Il nostro è stato un colpo di fulmine. Lei era una ragazza, faceva la danzatrice, quando ci siamo conosciuti, e ha rinunciato alla carriera per venire con me a Parigi. Poi sono nati subito i figli. È stata una scelta di sacrificio. Ho avuto da lei la possibilità di fare cose che da solo non avrei fatto. Mi ha incoraggiato e criticato!», ha confidato il giornalista.

La coppia ha due figli: Alberto e Christine

Margherita Pastore ha lasciato poi il mondo della danza per seguire Piero Angela, che nel frattempo si stava facendo strada nel giornalismo e che, per lavoro, doveva trasferirsi a Parigi. Lei, profondamente innamorata, scelse di stargli accanto. Si sono sposati nel 1955 e dal loro matrimonio sono nati due figli: Alberto Angela (1962) e Christine (1958), di cui non si hanno molte notizie. Al pari della madre, Margherita Pastore, si tiene lontana dal gossip. «Mia moglie mi ha aiutato molto è più di metà del mio successo. Ha rinunciato alla carriera e portato pazienza per le mie assenze. Mi ha seguito in tutte le mie peregrinazioni. Ha tirato su due figli magnifici», ha dichiarato al settimanale "Oggi" Piero Angela. Una dichiarazione d'amore in piena regola. Che meraviglia…