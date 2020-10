Anche Maria De Filippi dice la sua sull’Ares Gate, la presunta setta e le dichiarazioni choc di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del Grande Fratello Vip. La conduttrice di punta di Canale 5 ha detto cosa pensa in un’intervista su Radio Capital concessa a Selvaggia Lucarelli, che per vederci ancora più chiaro per “TPI” nei giorni scorsi aveva scambiato qualche parola con Francesco Testi, per anni alla corte di Alberto Tarallo e iscritto all’Ares Film fino al 2015.

Maria De Filippi, Ares Gate: «Setta con a capo Lucifero? Sembra ci sia sotto chissà cosa, ma…»

Riguardo al dibattito sulla casa di produzione, Maria De Filippi col suo solito atteggiamento serafico ha detto ferma: «Al Grande Fratello Vip certe volte non hanno la consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24. Quello che a volte mi dispiace è che sembra che tutto il mondo dello spettacolo abbia sotto chissà che cosa, quando a volte non c’è sotto niente, mentre altre volte ci sono aspetti che appartengono a tutti gli ambiti lavorativi». Dunque la storia della setta dei vip, con a capo un certo ‘Lucifero’, che avrebbe manipolato e tormentato psicologicamente i suoi adepti in cambio di ruoli in importanti fiction, pare non convincere troppo la moglie di Maurizio Costanzo. «Non credo alla setta sinceramente, non piace di tanto», ha sottolineato la conduttrice di ‘C’è posta per te’.

Maria De Filippi dichiarazioni sull’Ares Gate, Francesco Testi: «Vomito solo a sentir parlare di ‘sta roba»

Come dicevamo in apertura anche Francesco Testi ha rilasciato un'intervista a Selvaggia Lucarelli. Pure lui, come Maria De Filippi, non crede all'Ares Gate. «Una setta? Solo a sentire la parola mi viene da ridere, è una cosa ridicola», ha dichiarato l'attore, che ha smentito anche festini e intrighi vari: «Vomito solo a sentir parlare di 'sta roba. Era una vita anche noiosa… E io non ho rinunciato a nulla, neanche al mio vero nome, ho vissuto la mia vita…».