Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro paparazzati sul balcone di un hotel, nel centro di Napoli, sorridenti e parecchio affiatati. Come riporta “Gossip Today”, che rilancia gli scatti pubblicati dal settimanale “Nuovo” i due paiono “complici”, tanto da poter essere definito il loro incontro “un bel colpo di scena estivo”. L’ex tronista di “Uomini e donne” ha dichiarato di aver iniziato una frequentazione con lo stylist e opinionista tv. Cosa bolle in pentola?

Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci paparazzati insieme sul balcone: affiatatissimi

«Ci siamo incontrati una sera a cena grazie ad amici in comune. Lui è spesso a Napoli per motivi di lavoro. E così, ogni volta che viene nella mia città, ci rivediamo. Definirei il nostro rapporto un’amicizia speciale», ha dichiarato Mariano Catanzaro al settimanale “Nuovo”, che ha pubblicato le immagini che ritraggono il volto noto del dating show di Canale 5 e e Giovanni Ciacci. «Non so rispondere sul futuro del nostro rapporto. Quello che so però è che non rinuncio ad abbracciare una persona in pubblico solo per paura di essere etichettato. Quasiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore», ha aggiunto poi l’ex tronista, che al programma di Queen Mary aveva scelto Valentina Pivati, con cui la relazione sentimentale però si è poi interrotta. Tempo fa il giovane aveva ammesso di essere attratto anche da un altro volto della tv, Tommaso Zorzi: «Sono attratto dalla sua testa e dal suo modo di essere. Se sono innamorato? Non mi precludo nulla, la vita è tutta un divenire e l’amore non ha genere e colore».

«Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme»

Mariano Catanzaro non si è sbilanciato, nell’intervista a “Nuovo” non ha voluto etichettare il rapporto con Giovanni Ciacci: «Un qualcosa che fa stare bene due persone e può assumere molteplici forme». A quanto scrive “Gossip Today” i due avrebbero in programma una bella vacanza in Sicilia: «Gli farò da personal trainer e lo aiuterò a rimettersi in forma. Sono intenzionato a metterlo sotto torchio», ha anticipato il giovane partenopeo. Ciacci è avvisato: lo attende un duro lavoro! Leggi anche l’articolo —> Giovanni Ciacci furioso su Instagram: «Ecco un altro idiota che ora andrò a denunciare»