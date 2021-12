Federica Draghi è la figlia primogenita del premier e Serena Cappello, sposati nel 1973. Draghi e la moglie si sono conosciuti in Veneto, quando non erano ancora ventenni. La first lady è di nobili origini: è discendente di quella Francesca Cappello che si unì in matrimonio con il Granduca di Toscana, Francesco de’ Medici. E, come si dice in questi casi: Noblesse oblige. La figlia del presidente del consiglio è non meno riservata dei suoi genitori: la regola del low profile è un marchio di famiglia. Al pari del padre Mario Draghi, Federica vanta un curriculum di tutto rispetto tra traguardi accademici e un’esperienza internazionale nel campo della biotecnologia.

Chi è Federica Draghi, la figlia del presidente del consiglio

Quando Federica è nata Mario Draghi stava completando il PhD presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dopo aver conseguito il titolo oltreoceano, l’allievo di Federico Caffè decise di far ritorno in Italia. Per un periodo Draghi svolse l’attività di docente universitario poi, nel 1991, il passaggio al Dipartimento del Tesoro. La primogenita è cresciuta a Roma, nella casa dei Parioli, in cui l’ex dirigente della Bce vive oggi con la moglie. Sin da bambina, Federica Draghi ha trascorso le vacanze in Veneto, tra la Riviera del Brenta e il Padovano, nella Villa Morosini Antonibon, dove si sono conosciuti i genitori. Laureata in Biologia alla Sapienza di Roma, la primogenita ha conseguito un dottorato in biochimica e subito dopo un MBA in Business Administration alla Columbia Business School di New York. Ha lavorato dapprima come ricercatrice a Cambridge, poi, nel 2006, è stata assunta dalla società biotecnologica Genextra con sede a Milano. Qui, come riferisce “Elle”, che ha dedicato un lungo articolo a Federica Draghi, lei si occupa di opportunità di investimento e partnering, licensing e pianificazione della strategia di sviluppo delle società controllate dal gruppo biotech. Dal 2015 è nel board di IAB-Italian Angels for Biotech, associazione che investe in società innovative del settore delle Life Sciences.

Mario Draghi: che lavoro fa la figlia Federica

Oggi Federica Draghi starebbe lanciando un nuovo progetto manageriale che la vedrà investire nel settore farmaceutico. Secondo quanto riferito da alcuni media avrebbe creato Xgen Venture Life Science un “fondo comune d’investimento alternativo di diritto italiano, mobiliare, di tipo chiuso, riservato. Rientrante nella categoria dei fondi per venture capital qualificati”. In sostanza un fondo per investire in start-up innovative ad alto contenuto tecnologico “con particolare focus sulle imprese impegnate nello sviluppo e nella commercializzazione di nuove terapie, farmaci, dispositivi medici, applicativi diagnostici e soluzioni nel campo digital healthcare”. Una notizia rilanciata nei giorni scorso in primis da «Il Tempo».

Elegante, colta e riservata: una mamma in carriera

I bene informati dicono che Federica abbia fiuto negli affari quanto il padre. La passione per le scienze l'avrebbe ereditata da Gilda Mancini, madre di Mario Draghi, che era una farmacista originaria di Monteverde Irpino (Avellino). Senza contare che Alfredo, il nonno di Draghi, era pure un chimico-farmacista. Dalla madre Federica Draghi avrebbe preso invece oltre al sangue nobile, l'eleganza. Oggi la figlia di Draghi ha 45 anni, è mamma di due bambine, oltre che una brillante donna in carriera. Vive a Milano, dove spesso il premier si reca per farle visita. Draghi ha motivo di essere orgoglioso anche dell'altro figlio, il secondogenito Giacomo, che lavora tra Londra e Hong Kong per Lmr Partners.