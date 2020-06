Ricci ribelli, fisico spettacolare e uno sguardo magnetico, stiamo parlando della stupenda Martina Hamdy. Un nome che rappresenta perfettamente le sue origini italo-egiziane. Il suo account Instagram vanta più di 160mila followers e una collezione di foto una più piccante dell’altra. Un esempio è l’ultimo scatto pubblicato. La temperatura si è alzata ancora di più! Martina Hamdy nata nel 1994 a Sesto San Giovanni è una delle meteorine più famose del momento. Recentemente è stata anche una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, suscitando enormi consensi. Impossibile non amare una bellezza e una donna come lei. Sono tutti pazzi della giovane Martina che ora sta muovendo i primi passi come influencer.

Martina Hamdy e Instagram

Una volta conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, Martina Hamdy è tornata alla sua vocazione di meteorina. Ora conduce il meteo del TG5. Il suo account Instagram riporta spesso stories filmate durante le sue dirette. Può dire qualsiasi cosa che tutti continueranno sempre ad amarla. Anche suoi post su Instagram sembrano riprendere lo stile di previsione. “Caldo e tantissimo sole in arrivo Siete pronti ? Io inizio già a consolarmi guardando vecchie foto al mare! Qui ero alla Grotta della Poesia in Puglia”, questa è la didascalia dell’ultima foto pubblicata. Ad alzare ancora di più la temperatura ci ha pensato lei con questo scatto bollente.

La foto sensuale e i commenti

La foto è un ricordo del suo viaggio in Puglia, come ha scritto Martina nella didascalia. Scatto preso dall’alto in cui vediamo la meteorina in bikini stesa a prendere il sole di fianco a un mare spettacolare. Corpo da dea e sorriso che scalda il cuore. Uno scatto che fa venire voglia di estate e mare. Non ci stupisce che in pochissimo tempo il post abbia collezionato un gran numero di like e altrettanti commenti di apprezzamento. Nessuno resiste al fascino della bella meteorina. “Che foto interessante”; “Sei bellissima”; “Posto stupendo… ma la poesia vera sei tu”; “Wow, sei meravigliosa”; “Sei tu che rendi questo posto meraviglioso con la tua eterna bellezza”; “Che spettacolo la natura e tu”; “Sei una dea!”. >> Altri Gossip