Martina Stella estate hot: micro abiti, shorts talmente corti da svelare anche più del dovuto. Scollature generose, sorrisi che ipnotizzano e lunghi capelli biondi. Un turbinio di colori, l’attrice toscana si veste di sensualità!

Martina Stella foto hot, zoom impazza sulle parti intime: pose incendiarie

Sui suoi account social ufficiali, Facebook e Instagram, la bellissima Martina ha condiviso con i followers una serie di scatti a dir poco mozzafiato. Shooting fotografici che non hanno segno di foto ritocco ed esaltano oltremodo la sua statuaria bellezza. La location romana è in spiaggia. L’attrice de “L’ultimo bacio” indossa tacchi vertiginosi, una camicia in jeans e dei calzoncini neri cortissimi. C’è chi, tra i commenti, pubblica anche l’ingrandimento del particolare piccante e scrive: “Per chi non ha zoomato!”. Insomma, dettagli maliziosi che non potevano certo passare inosservati ai suoi affezionati e calorosi ammiratori …

Martina Stella si (s)veste di sensualità: lo shooting al mare è piccante

Le sue gambe 'alla Barbie' rubano la scena ed incantano gli ammiratori. Il vento tra i capelli ed il sorriso contagioso ci mostrano una Martina Stella decisamente radiosa, che va dispensando pillole di positività a chi la legge e ammira: "La felicità è nelle piccole cose La voglia di tornare a vivere nella normalità è tanta. Come la voglia di estate. Continuiamo a restare uniti e rispettare le norme, insieme " , scrive. E ancora: "L e belle giornate estive iniziano ad arrivare . Adoro l'aria del mare e il calore del sole " .

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Facebook ufficiale di Martina Stella)