Melissa Satta è una showgirl e modella italiana. Dal 2005 al 2008 è stata una velina di Striscia la Notizia, conquistando così il cuore di tutti gli italiani. L’ex velina è molto attiva anche sui social. Il profilo Instagram di Melissa Satta conta oltre 4 milioni di followers. Ogni giorno la showgirl condivide con loro alcuni momenti della sua giornata, sia lavorativa che privata. Poche ore fa ha voluto ricordare con loro un attimo dell’estate 2019 quando si rilassava nella sua stupenda Sardegna. Una foto ricordo in bikini decisamente interessante. Il suo fisico scultoreo con tutte le curve al punto giusto ha mandato completamente fuori di testa i suoi ammiratori.

Melissa Satta Instagram: curve strizzate nel bikini

La bellissima Melissa Satta ha deciso di postare una sua foto ricordo descrivendola così: «Guardiamo avanti e speriamo che tutto torni alla normalità….Intanto ricordo momenti stupendi nella mia amata Sardegna». Nello scatto la Satta è immersa nelle acque cristalline della Sardegna con indosso un micro bikini sui toni del bianco e del nero. Il mini reggiseno a fascia riesce a contenere con molta fatica il suo generoso décolleté, per non parlare poi della mutandina super sgambata che va a valorizzare ulteriormente le sue curve. Non c’è nulla da fare, una bellezza del genere è impossibile da ignorare. Il post in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

La reazione dei followers

All’affascinante Melissa Satta basta davvero poco per risultare irresistibile agli occhi dei suoi ammiratori. Un fan ha detto: «Semplicemente meravigliosa punto» e un altro ha immediatamente aggiunto: «Un miraggio in questi giorni di quarantena!» I complimenti per Melissa sono infiniti: «Sei stupenda!» Un follower ha commentato: «Adesso mi hai regalato un momento…che conservò per sempre». Infine, un fan rivolgendosi a Boateng ha scritto: «Prince uno di noi!»

Foto prese dal profilo ufficiale Instagram di Melissa Satta (@melissasatta)