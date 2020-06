Con la riapertura delle palestre e piscine le donne del mondo dello spettacolo e non solo sono tornate ad allenarsi. In verità alcuni non hanno mai smesso di praticare fitness in casa, anche durante il lockdown, proprio per mantenersi in forma. Sul suo profilo Instagram Melita Toniolo, showgirl e conduttrice di origini venete, famosa per aver partecipato alla settima edizione del Grande Fratello, da cui è stata eliminata alla nona puntata con il 73% dei voti, ha pubblicato un ritratto sbalorditivo che la mostra alle prese con i pesi. L’outfit ha conquistato tutti: che fisico pazzesco quello della sexy Diavolita di Lucignolo, per cui il tempo sembra non passare mai.

Melita Toniolo Instagram, stratosferica in palestra: «Favolosa, che fisico che hai»

«Oggi si riparte. Fatelo anche voi», dice così la didascalia che fa da corredo allo scatto provocante di Melita Toniolo. A rendere il ritratto hot il micro-top che a stento trattiene il décolleté favoloso della giovane e i pantaloncini che valorizzano le gambe. Chioma dalla punte schiarite e sorriso smagliante hanno fatto il resto: uno scatto che non è decisamente passato in sordina. D’altronde come si fa a resistere ad un corpo tanto eccitante? In basso alla foto quasi 10mila mi piace e decine di complimenti: «Bravissimaaa! Sei la mia motivazione costante, spacca tutto! Stanotte mi addormenterò sognando di avere i tuoi biciti», ha scritto una follower; «Affascinante bellezza!», ha fatto eco un fan; «Deliziosa… Che fisico», ha concluso un utente. E ancora osservazioni positive come «Tonicissima», «Favolosa, sei sempre più bella», «Super mamma in palestra».

«Grande Fratello Vip? Non lo rifarei. Lucignolo? Diavolita sempre dentro di me»

In un’intervista a ‘Di Lei’ Melita Toniolo ha svelato che non accetterebbe la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip: «Non la rifarei, perché purtroppo sono cambiate tante dinamiche e anche il pubblico si aspetterebbe qualcosa di diverso rispetto a 13 anni fa.. In più ora ho un bambino che ha bisogno di me e non ce la farei ad assentarmi per tutti quei mesi». Nel cuore le è rimasto Lucignolo’: «Diavolita sarà dentro di me per sempre. È un personaggio che mi è stato costruito per realizzare delle interviste divertenti e controcorrente con politici e non solo. Rompere le scatole è una dote che ho dentro», ha ammesso la sensuale conduttrice, che su Instagram è apprezzata per il suo fisico mozzafiato, ma anche per la sua scoppiettante ironia.

(Melita Toniolo Foto Profilo Ufficiale Instagram)