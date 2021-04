Cantante, paroliere, conduttore radiofonico e televisivo. Tutto questo è Memo Remigi, ospite fisso del programma di Raiuno condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Scopriamo qualcosa in più sull’artista classe 1938: dalla lunga carriera ai vari flirt a lui attribuiti. Sapevate ad esempio della sua love story con Barbara D’Urso?

Chi è Memo Remigi: carriera, vita privata e la verità sulla storia con Barbara D’Urso

Memo Remigi è nato il 27 maggio del 1938 ad Erba, comune della Lombardia, città natale dei suoi genitori. Scoperto da Giovanni D’Anzi, ha preso ad esibirsi nei primi Anni Sessanta. Dopo aver vinto il “Festival della canzone di Liegi” con Oui, je sais, ha ottenuto un contratto discografico con la Karim, etichetta con cui ha inciso i primi 45 giri. Nell’ottobre del 1964 il passaggio suo alla Ri-Fi. L’anno dopo la partecipazione ad “Un disco per l’estate” con la canzone “Innamorati a Milano”, con testo di Alberto Testa. È questo il suo maggior successo come interprete. Nel ’65 Memo Remigi ha composto la musica di Io ti darò di più, presentandola al Festival di Sanremo nella doppia interpretazione di Orietta Berti e Ornella Vanoni. Nella stessa edizione un altro brano era suo, “La notte dell’addio”, il cui testo è stato scritto anch’esso da Alberto Testa. Nel 1967 Remigi ha gareggiato al Festival di Sanremo in coppia con Sergio Endrigo con “Dove credi di andare”. All’Ariston è stato altre due volte: nel 1969 con “Una famiglia” e nel 1973 con “Il mondo è qui”.

Il suo maggior successo “Innamorati a Milano”

È del 1974 la raccolta di canzoni dedicate al capoluogo lombardo “Emme come Milano”. Memo Remigi ha composto pure diverse canzoni per bambini su testi di Ferdinando Pacella e Gianluigi Guarnieri, partecipando come autore a varie edizioni dello “Zecchino d’Oro”, vincendo l’edizione del 1979 con la canzone “Un Bambino”. Dai primi Anni Settanta ha cominciato a lavorare assiduamente come conduttore radiofonico per programmi come “Via Asiago Tenda”. Ha partecipato come ospite fisso all’edizione del 1981-82 di “Fantastico”. Remigi si è cimentato anche come attore teatrale nella commedia “Un angelo calibro 9”, al fianco di Arnoldo Foà, Rosanna Schiaffino e Lia Zoppelli. Nel 2008 è uscito un doppio cd suo dal titolo “Sembra ieri”, che raccoglie i suoi principali successi e brani inediti. È autore e interprete di Varese Va, inno dei mondiale di ciclismo di Varese 2008. Ha ricevuto il premio alla carriera il 9 luglio 2011 nel corso dell’undicesima edizione del “Grand Prix Corallo Città di Alghero”. A partire dal 2017 è stato ospite fisso di “Propaganda Live”, programma condotto da Diego Bianchi su LA7.

Memo Remigi, sua moglie morta nel 2021

Veniamo alla vita privata. Memo Remigi, nato sotto il segno dei Gemelli, è stato sposato dal 1966 con Lucia Russo, venuta a mancare il 12 gennaio del 2021. I due hanno avuto un figlio di nome Stefano. La coppia per un periodo era arrivata a separarsi: un allontanamento però non definitivo. Tra i flirt del cantante quello con Catherine Spaak, nota attrice di origini francesi. Recentemente Remigi ha raccontato di aver avuto molti anni fa pure una relazione con Barbara D’Urso. Una liason durata ben quattro anni. La stessa a riguardo ha voluto poi fare delle precisazioni: «C’è un signore, un signore anziano in questo momento, che per altro ha appena subito un lutto, quindi gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente, che invece di chiudersi nel suo dolore ha fatto delle interviste e in queste interviste ha parlato moltissimo di me, di una storia d’amore vera, reale, avvenuta quando avevo 19 anni. Stiamo parlando di più di 40 anni fa».

E ancora: «La cosa che non mi piace è che ha detto di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché io nella mia vita, e ho educato in questo modo anche i miei figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un'ora, né di un giorno, né di 4 anni con un uomo che avesse una moglie che lo aspettava a casa», Dichiarazioni che la D'Urso ha scelto di fare senza nominare mai Remigi: «La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Sentire 'ho tradito mia moglie con Barbara d'Urso' è una cosa che mi ferisce, perché sono cresciuta e ho educato i miei figli con il rispetto per le mogli e per i mariti di chiunque».