Su Instagram un nuovo scatto favoloso di Mercedesz Henger, ex naufraga de ‘L’Isola dei famosi’, nota al grande pubblico anche per essere la compagna di Lucas Peracchi, volto di ‘Uomini e donne’, oggi affermato personal trainer, che durante il periodo di lockdown ha aiutato la compagna a mantenersi in forma. E i risultati si vedono eccome: lo dimostra l’ultima foto al mare. Il costume arancione valorizza ancora di più il fisico statuario dell’influencer.

Mercedesz Henger Instagram, incantevole in costume a Forte dei Marmi: «La perfezione»

Soggiorno vacanziero a Forte dei Marmi, in Toscana, per Mercedesz Henger e il fidanzato Lucas Peracchi. Le ultime istantanee pubblicate su Instagram dalla giovane documentano le vacanze del 2020 della coppia unita già da due anni. L’ultimo scatto ritrae l’ex naufraga seduta su una sedia da bagnino con addosso un costume arancione. Il bikini marca le curve paradisiache della figlia di Eva Henger, che indossa un berretto e mette in mostra le sue magnifiche treccine bionde. A rendere ancora più intrigante la foto il piercing all’ombelico: lei è in forma strepitosa. «Pose da spiaggia “naturali” pt.1», recita la didascalia che fa da corredo alla foto, che ha ricevuto quasi 15mila mi piace. Decine di complimenti: «Sirenetta ciao», ha affermato un utente; «La perfezione! Sei bellissima», ha aggiunto un ammiratore; «Sei sempre uno spettacolo», ha chiosato un fan. E ancora: «Un sogno possibile vederti dal vivo?», «Puoi metterti in qualsiasi posa che non sfiguri mai perché sei un incanto di donna», «Gambe bellissime».

Rapporti ancora tesi con la madre Eva

Come dicevamo in apertura la storia d’amore con Lucas Peracchi va a gonfie vele, mentre restano tesi i rapporti con la madre Eva. In un’intervista al settimanale ‘Nuovo’, diretta da Riccardo Signoretti, Mercedesz Henger ha raccontato: «Le cose tra me e mia madre sono rimaste quelle che erano: tra noi non c’è alcun rapporto. Preferisco che certe situazioni rimangano private, invece lei non ha tenuto le cose tra le pareti di casa, come si dovrebbe fare in queste circostanze, ma le ha rese pubbliche. Io, invece, voglio seguire la mia linea: vicende del genere non dovrebbero essere divulgate ma solo discusse in famiglia». Leggi anche l’articolo —> Mercedesz Henger Instagram di schiena al mare, “panettone ad agosto”: «Marmo del XXI secolo»

