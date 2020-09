Gli scatti della vacanza in Trentino di Mercedesz Henger continuano a regalare forti emozioni ai suoi numerosi followers (ben oltre 728 mila). Poche ore fa la figlia di Eva Henger ha pubblicato una sua foto in piscina decisamente interessante. Non c’è nulla da fare, questa volta Mercedesz Henger su Instagram si è davvero superata. Il suo fisico super scolpito ha catturato l’attenzione dei suoi ammiratori. Le numerose ore in palestra hanno dato ottimi frutti e le hanno fatto superare la prova costume senza alcun problema. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti.

Mercedesz Henger Instagram: spettacolare scatto in piscina

Mercedesz Henger ha descritto così il suo ultimo post su Instagram: «È diventato difficile pensare a viaggi futuri vista l’imprevedibilità della nostra situazione attuale…Forse è proprio per questo che sono così contenta di aver esplorato meglio il nostro magnifico paese quest’estate. Posti incredibili, da togliere il fiato, tutti qui: nella nostra Italia. Nessuna delle mie foto può aver catturato realmente la bellezza di questi posti e le sensazioni che danno quando ci si va di persona, ma ci ho provato. Per condividere al meglio con voi qualsiasi esperienza». Il suo ultimo scatto in piscina tra le splendide montagne del Trentino è qualcosa di indescrivibile. La sua bellezza si fonde alla perfezione con quella del luogo, regalando così una cartolina da sogno ai suoi fan.

I commenti dei fan al post

I followers di Mercedesz Henger hanno completamente perso la testa davanti al suo scatto artistico che la immortala mentre esce da una piscina. Un ammiratore ha scritto: «L'Italia ha molti patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO…te compresa» e un altro ha aggiunto: «Sei uno spettacolo». Non c'è nulla da fare la sua straordinaria bellezza non passa inosservata: «Mamma mia che dea!» Un fan, dopo aver osservato ogni scatto, ha ammesso: «Splendida creatura dalla bellezza straripante!» Un ammiratore ha concluso scrivendo: «L'Italia ha dei posti bellissimi e talvolta nascosti…Grazie di averceli fatti vedere e scoprire!»

