Ci creiamo sempre degli alibi quando non VOGLIAMO fare qualcosa. Non è colpa nostra, è il nostro cervello che ci protegge così, che ci serve su un piatto d’argento tutto quello che ci serve per non farci sentire in colpa. Forse però anche questa è una scusa per non AGIRE adesso, non esiste niente di più tangibile di ORA, qui, adesso, in questo istante. Prendete il presente e fatelo diventare quello che vorreste essere, perché i sogni rimangono tali e mai concreti se nessuno li avvera❤️ #motivation