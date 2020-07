Miriana Trevisan Instagram: scollature audaci e micro gonne di veli trasparenti, la ex ragazza di Non è la Rai negli shooting di cui è stata protagonista ha decisamente allietato i followers.

Miriana Trevisan posa in micro abito rosa: curve da sballo in mostra

Il rosa shocking è il colore scelto per le sue mise piccanti, e ancora una volta sul suo profilo Instagram la showgirl dà prova della sua intramontabile bellezza. Classe 1972, la showgirl ed ex velina di Striscia la Notizia, si scopre modella di successo. Icona di bellezza negli anni ’90, nelle sue foto social dimostra che per lei il tempo si è fermato.

Oggi la vediamo raramente in televisione. Limita le sue apparizioni partecipando come opinionista in diverse trasmissioni. Le recenti immagini della sua galleria fotografica sono ad alto tasso erotico: l’abito rosa è micro e fasciante. Le pose scosciate nelle foto scattate in strada hanno fatto salire la temperatura su Instagram.

In mini abito seduta sul marciapiede: Miriana sconvolge i fans

Le didascalie scelte dalla bella Miriana pullulano di citazioni: “Il fucsia butta via il grigio del mondo e al suo posto mette una luminosità che sconcerta. (Fabrizio Caramagna)”, e ancora: “Scegliete chi per disegnarvi userebbe tutti i colori”, “Scegliete chi per disegnarvi userebbe tutti i colori”, per citarne alcune. “Sempre più bella ed attraente baci”, scrive un fan. La foto dove la Trevisan in tacchi a spillo e mini abito si siede su un marciapiede ha fatto andare su giri un utente, che ha commentato: “Sia santificato quel marciapiede 😂😍!”. Quella dove su una sedia accavalla le gambe, ancora di più: ”Immensa”. Potrebbe interessarti anche —> Miriam Leone apre il vestito, stacco di coscia da capogiro: «Così fa male!»

(Tutte le foto sono tratte dal profilo Instagram di Miriana Trevisan)