Ex modella russa naturalizzata italiana dal fascino senza tempo, stiamo parlando di Natasha Stefanenko. Cosa sappiamo davvero di uno dei volti più popolari della televisione italiana? Ripercorriamo la sua carriera dal trasferimento in Italia fino al matrimonio con Luca Sabbioni. Per non dimenticarsi poi di sua figlia Sasha Sabbioni, sempre più bella e affascinante.

La carriera di Natasha Stefanenko

Natasha Stefanenko è nata il 18 aprile 1969 e il tempo non sembra scalfire minimamente la sua bellezza. Origini russe, ma da tutta la vita in Italia. Nel corso della sua carriera ha vestito i panni di modella, attrice e conduttrice televisiva. Un personaggio versatile e dai mille talenti. Nel 1992 Natasha inizia la sua carriera come modella nel campo pubblicitario fino a quando Beppe Recchia non la nota in un ristorante e la propone per il programma di Canale 5 La grande sfida. Lavora in televisione soprattutto in programmi di genere comico e fiction, per debuttare successivamente come attrice in film per il grande schermo. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita…? (Rai 1, 1997, con Fabrizio Frizzi), Target (Canale 5, 1998~1999), Festivalbar (2001, insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari), Taratata (quattro edizioni condotte insieme a Vincenzo Mollica). Dal 2005 lavora per Sky Italia, dove conduce alcuni programmi su Sky Vivo, e successivamente su Sky Uno e Cielo.

La famiglia: Sasha e Luca

Nella sua vita privata è sposata con il marchigiano imprenditore Luca Sabbioni, i due sono legati dal 1995. Fin dagli inizi è stato un modello, mentre studiava giurisprudenza: successivamente è diventato un imprenditore di successo nel mondo delle calzature. In una vecchia intervista ai microfoni de “Il Corriere della Sera” ha svelato: “Una volta laureato dovevo scegliere tra le poco entusiasmanti aule del tribunale o rimanere nel settore dove avevo lavorato per 15 anni. Ho scelto quest’ultimo e visto che l’area delle Marche dalla quale provengo è famosa per le scarpe….”. La coppia ha avuto una bellissima figlia, Sasha, nata nel 2000. Vive tra Sant’Elpidio a Mare, Los Angeles e Milano. Qui studia Economia e management all’Università Cattolica.

Sasha Sabbioni ha un profilo Instagram molto seguito, con oltre 17mila follower, in cui posta foto del suo quotidiano. Fisico da modella, parla tre lingue, inglese, italiano e russo. Inoltre, è appassionata di nuoto e in questi anni ha anche avuto la possibilità di sfilare per note case di moda.